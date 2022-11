Honor Watch GS 3: frequenza cardiaca, SpO2 e fitness a soli 139€

Amazon non sta scherzando e non si tratta nemmeno di un errore di prezzo. Oggi acquisti il fantastico Honor Watch GS 3 a soli 139,90 euro, invece di 219,90 euro. Con questo ordine risparmi esattamente 80 euro dal prezzo di listino. Si tratta di un’offerta stratosferica e ora ti spiego anche il perché.

Questo smartwatch è estremamente elegante e si presta molto bene sia per lo sport che per le occasioni più seriose. Il suo design sottile e ultra curvo 3D lo rende bello da vedere e piacevole da utilizzare. È leggerissimo, pesa solo 44 grammi, quindi te lo dimenticherai al polso.

A questo super prezzo hai anche tutte le funzionalità di cui necessiti. 24 ore su 24 monitora la tua frequenza cardiaca avvisandoti nel caso riscontri anomalie. Inoltre, continua a tenere sotto controllo anche l’ossigenazione del sangue, importante parametro che abbiamo imparato a conoscere purtroppo a causa del Covid-19, ma che quando si fa sport è fondamentale.

Honor Watch GS 3: tutto quello che ti serve a portata di polso

Honor Watch GS 3 è l’evoluzione degli smartwatch a un prezzo decisamente interessante. Acquistalo a soli 139,90 euro, invece di 219,90 euro. Con Amazon puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero prima del check out.

Questo smartwatch potente con soli 5 minuti di ricarica ti garantisce un utilizzo per tutta la giornata. Con una carica al 100% avrai un’autonomia di 14 giorni e con il GPS in funzione la batteria garantisce una durata di 30 ore. Fai l’affare del giorno acquista Honor Watch GS 3 a soli 139,90 euro, invece di 219,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.