HONOR WIN e WIN RT: potenti smartphone per il gaming

Gli utenti italiani possono acquistare il top di gamma HONOR Magic8 Pro, un ottimo smartphone adatto anche al gaming. Il produttore cinese ha voluto però offrire due dispositivi dedicati: HONOR WIN e WIN RT. Le principali differenze sono processore e numero di fotocamere posteriori. Non è noto se arriveranno in Europa.

HONOR WIN e WIN RT: specifiche complete

HONOR WIN e WIN RT condividono lo stesso design e quasi tutte le specifiche. Hanno un telaio in metallo (probabilmente alluminio) che offre leggerezza e resistenza. I due smartphone pesano meno di 230 grammi e hanno ricevuto le certificazioni IP68/69/69K. Entrambi hanno uno schermo OLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2800×1272 pixel, luminosità massima di 6.000 nits, refresh rate di 185 Hz e supporto HDR10+.

HONOR WIN integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e tre fotocamere posteriori da 50, 50 e 12 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x). HONOR WIN RT ha invece il processore Snapdragon 8 Elite e solo le prime due fotocamere posteriori. Entrambi hanno una fotocamera frontale da 50 megapixel. È presente inoltre un sistema di raffreddamento con ventola che raggiunge i 25.000 rpm.

Queste sono le altre specifiche: 12/16 GB di RAM LPDDR5X Ultra, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, altoparlanti stereo e subwoofer, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, sensore ad infrarossi e batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 80 Watt (WIN) e 100 Watt (WIN RT).

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Sono già disponibili in Cina. I prezzi variano tra 2.699 e 5.299 yuan, ovvero tra circa 326 e 640 euro al cambio attuale (tasse escluse).