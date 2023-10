Hostgator: l'host per il tuo sito web a un prezzo STRACCIATO

Hostgator è un servizio che offre hosting scalabile per siti web, garantendo un’operatività elevata e il massimo della sicurezza. Al prezzo di soli 3,75$ al mese (pari alla stessa cifra in euro), potrete beneficiare di numerose opzioni incluse, come il certificato SSL e installazione per WordPress, oltre a un dominio gratuito per un anno.

Hostgator: cosa include il piano Hatchling

Il piano base Hatcling, in sconto da parte di Hostgator del 53%, permette di ottenere a soli 3,75$ al mese:

Gestione per un singolo sito web

Memoria su SSD fino a 10GB

Larghezza di banda senza limiti

Installazione rapida di WordPress

Email inclusa

Dominio gratuito per il primo anno

Supporto via chat

Avete già un sito? Con Hostgator potete trasferirlo gratuitamente sul nuovo host. Garantisce inoltre un’operatività del 99%, il vostro sito rimarrà sempre attivo e funzionante. Il supporto è inoltre disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, per qualsiasi evenienza.

I piani in offerta non si fermano tuttavia qui. Hostgator offre infatti un totale di tre offerte, inclusi i piani Baby e Business. Il piano Baby, in sconto del 65%, ha un prezzo di 4,50% dollari al mese e permette di gestire fino a due siti web, usufruendo di un massimo di 20GB di spazio su SSD, supporto anche tramite telefono, 500$ di credito per la pubblicità Google e 100$ per quella con Microsoft Advertising.

Il piano Business, dal costo di 6,25$ al mese con sconto del 63%, aggiunge invece fino a 40GB di memoria SSD, un CDN Cloudflare per l’ottimizzazione della velocità del sito web in base alla posizione geografica degli utenti, un indirizzo IP dedicato, una protezione SSL aggiornata per proteggere sia il dominio che il sottodominio, strumenti SEO inclusi per ottimizzare l’indicizzazione sui motori di ricerca e funzionalità professionali per la migrazione dei siti web.

Ogni piano è garantito dalla possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto, nel caso non siete soddisfatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.