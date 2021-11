Hostgator: sconti TOP con la Cyber Week Sale!

La Cyber Week Sale di Hostgator continua e propone numerosi piani hosting in super sconto grazie al Black Friday e Cyber Monday.

Oggi vediamo tutte le offerte dedicate ai nuovi utenti Hostgator.

Hostgator: offerte Cyber Week Sale

L’azienda è da anni leader nel settore dell’hosting online e da sempre soddisfa i suoi clienti in maniera ottimale. La soddisfazione dei clienti è sicuramente un plus per tutti i prodotti ma non è tutto oro ciò che luccica. I piani di Hostgator hanno anche alcune mancanze come ad esempio quella di un CMS dedicato alla creazione di siti PrestaShop, Joomla, Magento o altri.

Mettendo da parte questa lacuna, tutti i piani sono completi di qualsiasi opzione come il certificato SSL gratuito. Inoltre, offrono un uptime del 99,9%, un’assistenza dedicata disponibile 7 giorni su 7 ed a qualsiasi ora del giorno oltre alla possibilità di creare un numero illimitato di caselle mail.

Grazie alla Cyber Week Sale, Hostgator offre a partire da 1,74 dollari mensili i seguenti piani:

Hatchling è l’abbonamento di partenza per chi non ha grandi esigenze e soprattutto vuole spendere meno di 2 euro al mese . In questo piano c’è la possibilità di registrare un sito web senza limiti di banda. Inoltre, possiede un tool per integrare in un batter d’occhio la piattaforma WordPress al sito.

Baby è la seconda soluzione raccomandata dall'azienda per il rapporto ottimo tra prezzo e qualità ed è un ottimo piano per chi deve per forza avere la disponibilità di creare un numero illimitato di siti web per qualsiasi evenienza. Questo abbonamento è disponibile a 2,74 dollari mensili ed è attualmente scontato del 75%.

Business è la terza ed ultima soluzione adatta a chi necessita di un hosting che abbia delle feature a 360°. In questo caso il prezzo è di 3,74 dollari al mese.

Concludendo possiamo affermare che quelle di Hostgator sono delle offerte da non lasciarsi sfuggire soprattutto visto l’ottimo rapporto prezzo-qualità.