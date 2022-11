Hosting e attacchi DDoS: perché è così importante proteggersi

Gli attacchi DDoS sono una minaccia sempre più diffusa, che può potenzialmente rendere inutilizzabile qualunque sito Web o servizio online.

Questo si basa sul sovraccarico di traffico, andando di fatto a saturare le risorse disponibili e rendendo impossibile l’accesso da parte di potenziali visitatori. Sebbene le spiacevoli attenzione dei criminali informatici si concentrino su grandi portali o siti aziendali, anche un semplice blog personale può essere a rischio.

Per prevenire problemi di questo tipo, molti hosting affrontano gli attacchi DDoS con alcuni piani di difesa specifici. Keliweb, per esempio, è un provider che offre protezioni specifiche in questo contesto, abbinando le stesse a sistemi antispam per le mail.

Di fatto, questo servizio si dimostra all’avanguardia per quanto concerne la sicurezza informatica, evitando blocchi o rallentamenti per chi intende visitare il sito ospitato.

Hosting e attacchi DDoS: l’importanza di un servizio di alto livello

A livello pratico, Keliweb offre tutto ciò che si può pretendere da un hosting di qualità.

Oltre ai suddetti sistemi infatti, tutti i piani di questo provider offrono un piano di assistenza disponibile 24 ore su 24, che si prodiga per risolvere qualunque criticità riguardi l’hosting.

I piani specifici, adatti sia per chi vede il proprio sito Web come un hobby che per le aziende che vendono beni/prodotti online, risultano flessibili e adatti a chiunque. Anche per quanto concerne i singoli CMS, Keliweb propone piani specifici per tutte le soluzioni più diffuse come:

WordPress

Joomla

PrestaShop

Magento

rendendo tale hosting adatto a pressoché qualunque tipo di sito esistente.

E per quanto riguarda i costi? Un piano WordPress, per esempio, parte da 34,90 euro all’anno, con ampia possibilità di personalizzare specifiche tecniche e hardware per poter creare l’habitat ideale del proprio sito Web.

