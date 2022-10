Hosting e backup automatico: perché non dovresti farne a meno

Nonostante gli hosting moderni offrano, nella maggior parte dei casi, protezioni più che adeguate rispetto ad attacchi informatici, non è detto che questi siano gli unici pericoli per un sito.

L’errore umano, il guasto di un server o altri fattori simili infatti, possono causare la perdita di dati preziosi se non di interi siti Web. In questo senso, i sistemi di backup automatico, come quello offerto da VHosting, possono essere una vera e propria salvezza.

Questi funzionano in maniera alquanto semplice: ad intervalli prestabiliti, effettuano una copia del sito e del suo contenuto. In questo modo, in caso di guasto o problema, è possibile fare “un passo indietro”, ricaricando una versione precedente del sito.

Un vantaggio non da poco, che permette di lavorare sul Web con la certezza di non vedere scomparire quanto fatto da un momento all’altro.

Il backup automatico può essere la salvezza per il tuo sito Web

Sebbene molti hosting propongano soluzioni di backup, queste risultano manuali. Ciò significa che, periodicamente, l’utente deve ricordarsi di salvare il proprio sito.

Questo non è un grosso problema per chi ha una buona memoria e la pazienza di affrontare ogni volta la procedura. Con un backup automatico invece, l’hosting esegue periodicamente questa operazione per conto del cliente.

Lo stesso, di fatto, ha come unico compito quello di ricaricare il materiale salvato in caso di qualunque problema. Come già accennato, questa feature rappresenta uno dei vantaggi legati a VHosting.

Tale provider si presenta forte di hosting low cost, soluzioni specifiche per WordPress oltre alla possibilità di ottenere hosting professionali semi-dedicati. A prescindere dal piano offerto, al cliente viene offerto, oltre ai backup automatici già citati, vantaggi come:

dominio GRATIS

caselle email illimitate

database illimitati

certificato SSL GRATIS

accesso SSH

per un servizio che, nel complesso, si può definire come di altissima qualità.

E i costi? VHosting propone piani adatti a qualunque tasca. Basti pensare che gli hosting low cost hanno un prezzo che parte da 26 euro (più IVA) all’anno: un costo contenuto, visto quanto offerto dal provider.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.