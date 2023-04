Hosting con dominio gratis a partire da 26 euro: solo VHosting

Se vuoi garantire che il tuo sito web sia veloce, affidabile e al sicuro, devi scegliere il provider hosting giusto. Con VHosting, realtà tutta italiana che da anni opera nel settore, non solo avrai a disposizione un servizio di alta qualità, ma potrai anche godere di funzionalità avanzate come la registrazione di domini gratuita e servizi di posta elettronica per una comunicazione efficiente con i tuoi clienti, oltre a migliaia di recensioni positive.

VHosting offre, inoltre, prezzi sostenibili: i piani partono da soli 26 euro all’anno per Hosting Low Cost, ma se hai bisogno di più risorse per te ci sono Hosting WordPress a 45 euro annui e Hosting Professionale Semidedicato a 150 euro all’anno.

Alcune funzionalità di VHosting

Perché scegliere VHosting? Innanzitutto, potrai beneficiare di un hardware sempre aggiornato e ottenere così prestazioni elevate per il tuo sito web. Ma non si tratta dell’unico elemento che gioca a favore di velocità e reattività: a fare la propria parte è anche la rete di DNS VHosting e la completa assenza di limiti nascosti o restrizioni che potrebbero impedirti di utilizzare il tuo sito web al massimo delle sue potenzialità. Inoltre, il provider separa a livello server sito web e posta, rendendoli indipendenti. Ciò assicura maggiore stabilità e affidabilità per entrambi i servizi.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati, potrai provare VHosting senza preoccupazioni. Anche i prezzi sono assolutamente trasparenti e non avrai alcuna sorpresa al momento del rinnovo, che non cambia rispetto a quello pagato per l’acquisto iniziale, in modo che tu possa pianificare il tuo budget in tutta tranquillità.

Il piano Hosting Low Cost è la scelta perfetta per chiunque cerchi un servizio affidabile a un prezzo conveniente, con spazio SSD NVMe da 4 a 30 GB, caselle e-mail e database illimitati, un certificato SSL gratuito, accesso SSH e un dominio gratuito a scelta tra .it e .eu. Se invece hai bisogno di un piano più avanzato, il piano Hosting WordPress a 45 euro/anno ti offre spazio SSD NVMe da 25 a 50 GB, migrazione gratuita per un sito WordPress e LiteSpeed con LsCache.

E se necessiti del massimo delle risorse per il tuo sito web, c’è l’Hosting Professionale Semidedicato a 150 euro, con spazio SSD NVMe da 50 a 75 GB, da 2 a 6 domini ospitabili e tutte le funzionalità già presenti negli altri due piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.