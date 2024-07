Hosting Infomaniak, soluzione completa e affidabile per il sito aziendale

L’hosting di tipo tradizionale è ormai qualcosa di superato. Gli utenti hanno necessità di servizi moderni che sappiano coniugare prestazioni lato server di primo livello con le operazioni di creazione, configurazione, ottimizzazione e gestione dei siti Web. Che si tratti di utenti sprovvisti di conoscenze tecniche o esperti abituati a lavorare con WordPress e con gli altri CMS (Content Management System), l’impostazione di un servizio hosting è sempre qualcosa che si vorrebbe evitare di dover gestire manualmente.

L’offerta hosting Infomaniak presenta una serie di aspetti innovativi che aiutano gli utenti ad avviare un nuovo progetto online nel giro di pochi minuti, senza bisogno di mettere mano all’accesso via FTP o SSH.

Hosting Infomaniak: quali sono le sue principali caratteristiche

Infomaniak è uno dei principali provider di hosting Web in Europa, con 30 anni di esperienza nel settore. L’offerta del provider svizzero si distingue per la sua completezza, affidabilità e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il provider propone infatti una soluzione di hosting all-in-one che include tutto il necessario per ospitare siti Web e gestire indirizzi email professionali. Di base, mette a disposizione ben 250 GB di spazio su unità SSD e supporta fino a 20 siti, insieme con i relativi database. Tutte le risorse sono espandibili in qualunque momento su richiesta dell’utente.

Per gli utenti che si avvicinano oggi al Web design, Infomaniak propone Site Creator, uno strumento semplificato che permette di andare online nel giro di breve tempo: basta assegnare un nome al progetto, selezionare il tema preferito e modificare il layout del sito direttamente da browser, senza bisogno di intervenire sul codice.

Vero punto di forza dell’hosting Infomaniak, tuttavia, è il supporto per WordPress e per gli altri CMS. La procedura automatizzata che l’operatore elvetico offre, dispensa l’utente dal dover installare manualmente WordPress o altre 100 applicazioni Web e CMS.

Automatizzare l’installazione delle applicazioni Web e la gestione del database

Il vantaggio dell’hosting Infomaniak è che non soltanto l’installazione dei CMS (ad esempio WordPress, PrestaShop, Drupal, Joomla,…) è completamente automatizzata (si conclude nel giro di pochi minuti) ma il funzionamento di ciascuna di esse è ottimizzato lato server Web con le migliori impostazioni possibili. In questo modo si ha la certezza di avere sempre un sito Web scattante e reattivo, anche in condizioni di carico elevato.

I database sono spesso una spina nel fianco per chi pubblica un sito Web avvalendosi di un servizio hosting. Le performance dei server che gestiscono i database, spesso non sono all’altezza della situazione: così, il Web server è costretto ad attendere le risposte prima di restituire la pagina al client remoto. Infomaniak usa server dedicati e ottimizzati per i database, proprio al fine di garantire una visualizzazione rapida delle pagine. Inoltre, l’utente ha a disposizione decine di temi tra i quali scegliere, che possono poi essere liberamente personalizzati.

Infomaniak sottolinea che, nel contesto di un utilizzo adeguato, il numero e le dimensioni dei database non sono limitati. L’unico limite consiste nello spazio di archiviazione e nelle risorse configurate. MongoDB consente di gestire enormi quantità di dati, senza pregiudicare la flessibilità e le prestazioni dei siti e delle applicazioni.

I professionisti possono eventualmente fare clic sulla voce Continuare senza installare uno strumento, per avere a disposizione un hosting Web “pulito” e iniziare da zero a configurare in proprio un’applicazione (si pensi a un progetto sviluppato in locale che adesso deve essere portato online).

Creazione del sito con Site Creator

L’offerta hosting Infomaniak permette di accedere a diverse modalità che snelliscono la configurazione di un sito Web, su un nuovo nome di dominio oppure su un nome di dominio già in possesso dell’utente.

Il pannello di controllo allestito da Infomaniak dà ad esempio modo di accedere a Site Creator, il servizio di configurazione dell’hosting Web più semplice in assoluto. L’utente non deve fare altro che selezionare il tema da usare per il suo sito Web e personalizzarlo in tutto e per tutto con l’aggiunta di pagine, testi e immagini.

Il servizio Site Creator di Infomaniak è lo strumento consigliato per tutti coloro che non hanno esperienza con l’hosting Web e desiderano mettere online il loro sito subito dopo la conclusione della procedura di creazione e personalizzazione.

Cliccando su Creare il mio sito, tutto ciò che bisogna fare è scegliere il tema più in linea con la propria attività e proseguire. La scelta non è ovviamente vincolante: è possibile modificare il tema in qualunque momento.

Al termine della procedura di creazione del sito, Infomaniak propone un indirizzo temporaneo del tipo infomaniak.site : si può utilizzarlo per effettuare tutte le personalizzazioni in tempo reale per poi associare, da ultimo, il nome di dominio finale.

Il bello di questo approccio è che si può cliccare su qualunque elemento che compone ogni singola pagina Web per modificarlo a proprio piacimento.

Uno dei punti di forza di Site Creator è lo strumento integrato per la generazione di contenuti editoriali. L’assistente di scrittura integrato in Site Creator consente di preparare testi per qualunque tipo di esigenza.

Si possono scrivere velocemente testi e scoprire idee originale, riformulare gli articoli sviluppati, correggere ortografia e grammatica, tradurre i testi nella lingua desiderata.

Personalizzazione del layout del sito

La colonna posta sulla sinistra consente di aggiungere blocchi di contenuti: con un clic sul pulsante Messaggio, si possono inserire banner, varie sezioni, intestazioni, oggetti e inviti all’azione (ad esempio ad acquistare un prodotto o un servizio oppure spingere a mettersi il contatto con l’azienda).

Infomaniak ha previsto anche box per la presentazione di caratteristiche e funzionalità, layout multicolonna, riferimenti ai social media e alle testimonianze dei clienti, riquadri per i prezzi, per la presentazione del team aziendale e così via.

I pulsanti successivi permettono di scegliere la combinazione cromatica del sito, la struttura e disposizione dei menu, i contenuti di ogni pagina. Con un clic su File in basso, è possibile gestire una galleria fotografica: le immagini in essa contenute sono inseribli in qualsiasi pagina del progetto.

Il sito che Infomaniak aiuta a creare con il suo Site Creator non deve necessariamente essere statico. Come si può verificare cliccando sul pulsante Applicazioni, l’utente ha la possibilità di inserire elementi dinamici come un blog, funzionalità di ecommerce, sondaggi, gallerie fotografiche, il menu di un ristorante e molto altro ancora. Le integrazioni consentono di interfacciare il sito con Google Analytics, con il servizio Recaptcha, con diversi sistemi di gestione degli appuntamenti, di statistiche, di chat dal vivo e ottimizzazione delle immagini.

Per aggiungere i vari moduli, basta cliccare su Impostazioni, Aggiungi nuova pagina secondaria, Mostra altre impostazioni e selezionare la funzionalità addizionale con la quale si desidera arricchire il sito Web.

Quando si è soddisfatti del lavoro, basta cliccare su Collega un nome di dominio per associare il sito configurato con Site creator a un dominio registrato tramite Infomaniak.

Configurazione automatica di WordPress e di altri 100 CMS

Come accennato in precedenza, l’hosting Infomaniak si adatta a qualche tipo di esigenza. Il pannello di controllo integrato consente ad esempio l’installazione automatica di WordPress e di oltre 100 CMS: basta cliccare su Aggiungere un sito quindi scegliere WordPress oppure Implementa i tuoi strumenti preferiti.

WordPress facilita la crescita continua del progetto online di qualsiasi professionista e realtà aziendale, adattandosi alle mutevoli esigenze nel corso del tempo. La soluzione di hosting Infomaniak è ottimizzata per una vasta gamma di utilizzi:

Blog professionale

Portfolio/CV

Negozio online

Galleria fotografica

Sito istituzionale

Comunità online

Piattaforma di e-learning (LMS)

La soluzione Infomaniak fornisce anche il tema premium Divi, incluso gratuitamente, strumenti di email marketing e social network come Bloom Email e Monarch, certificati digitali gratuiti (Let’s Encrypt) per l’attivazione automatica del protocollo HTTPS e protezione del traffico. La procedura di richiesta del certificato digitale e il rinnovo periodico sono gestiti da Infomaniak stessa, senza che l’utente debba preoccuparsi di nulla.

Attivare l’hosting WordPress in due clic

Alla comparsa della schermata A quale nome di dominio desideri collegare il tuo WordPress?, basta indicare se si volesse registrare un nuovo nome di dominio tramite Infomaniak oppure usare un nome di dominio del quale si ha titolarità.

Per impostazione predefinita, Infomaniak si occupa di gestire i record DNS del dominio, creare un certificato digitale gratuito e gestire il nome della cartella lato server da usare per la memorizzazione dei file di WordPress. Infine, è anche possibile scegliere la versione di PHP da utilizzare.

Il passaggio seguente consiste nell’impostazione delle credenziali di amministrazione WordPress e della scelta del tema predefinito, successivamente personalizzabile.

Scegliendo il nome a dominio dalla pagina Gestione dei siti nella dashboard Infomaniak, si può accedere a una serie di configurazioni avanzate: è possibile conoscere l’indirizzo IP pubblico del server Web (informazione utile se i record DNS autoritativi fossero gestiti da un altro soggetto), modificare le impostazioni tecniche di PHP e Apache, ripristinare un backup del sito, attivare la modalità di manutenzione (con la possibilità di personalizzare la pagina corrispondente).

Installazione automatica di altre applicazioni

Come accennato in precedenza, il servizio hosting Infomaniak facilita anche il caricamento e la configurazione automatica di un ampio ventaglio di applicazioni Web di terze parti. Basta selezionarne una dal “catalogo” del provider e specificare in quale dominio, sottodominio o cartella l’applicazione deve essere installata.

Nell’esempio in figura, abbiamo ad esempio richiesto l’installazione automatica della piattaforma di storage Nextcloud in una sottocartella del dominio indicato.

Infomaniak non pone limiti sulla tipologia e sul numero di applicazioni Web installabili all’interno del proprio spazio Web. A seconda della scelta operata da ciascun utente, inoltre, si fa carico di gestire anche il download e l’installazione automatica degli aggiornamenti. A questo proposito, è possibile decidere se installarli tutti oppure limitarsi alle patch di sicurezza e agli aggiornamenti minori (escludendo le major release, insomma).

Ovviamente, gli utenti più esperti hanno a disposizione le credenziali FTP e SSH per accedere tramite client al contenuto del proprio hosting.

Perché scegliere l’hosting Infomaniak

Con oltre un milione di utenti, 230 addetti e un fatturato che ha superato i 40 milioni di euro nel 2023, Infomaniak è uno dei più importanti cloud service provider e una delle aziende svizzere maggiormente innovatrici nel campo della tecnologia.

Tra i servizi gratuiti offerti, apprezzati per l’assenza di pubblicità, ci sono la piattaforma di trasferimento file SwissTransfer, la soluzione di videoconferenza kMeet, gli account di posta e la piattaforma cloud personali.

Il nuovo data center è un esempio di sostenibilità: l’azienda non si serve di aria condizionata e un circuito chiuso valorizza il 100% dell’energia utilizzata. Il calore dissipato, infatti, è sfruttato per riscaldare 6.000 abitazioni l’anno o fornire acqua calda (20.000 ginevrini possono fare una doccia calda di 5 minuti ogni giorno).

Le infrastrutture sviluppate e dislocate in Svizzera compensano, nel complesso, il 200% delle emissioni di CO 2 : a dimostrazione di come sia davvero possibile coniugare il progresso tecnologico con il rispetto del pianeta.

Scegliere Infomaniak significa impegnarsi per un’economia sostenibile e rispettosa della privacy. Fondata da Boris Siegenthaler, l’azienda è da 30 anni un’alternativa etica ai giganti del Web. La società è “orgogliosamente indipendente” ed è proprietà del suo stesso personale: questo schema virtuoso ha permesso di promuovere il concetto di cloud etico, senza compromessi in materia di ambiente, responsabilità sociale e privacy. Nessun dato degli utenti, neppure tra coloro che aderiscono ai piani gratuiti, è utilizzato per fini diversi dall’erogazione del servizio (attività di analisi e rivendita dei dati sono espressamente escluse).