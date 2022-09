Hosting ottimizzati per CMS: quale servizio scegliere

I servizi hosting offrono svariate caratteristiche che, a seconda del caso, risultano più o meno adatti a determinati CMS.

I sistemi di Content management system non sono altro che la base su cui vengono costruiti siti e progetti online. In questo contesto, il più diffuso è conosciuto risulta essere senza ombra di dubbio WordPress, ma non mancano di certo le alternative.

Nel contesto degli E-commerce, per esempio, esistono altre piattaforme come PrestaShop e Magento. Questi offrono nativamente una serie di soluzioni utili per vendere prodotti e servizi online.

A livello di siti standard nomi come Drupal e Joomla, seppur di nicchia, hanno comunque una loro community affiatata e offrono più che valide alternativa al già citato WordPress.

Esiste un provider in grado di offrire hosting ottimizzati per ognuno di essi?

Keliweb, con i tanti piani disponibili, offre soluzioni specifiche per i principali CMS ad oggi disponibili online.

Con Keliweb un hosting ottimizzato per tutti i principali CMS

Così come avviene con WordPress, ogni tipo di piattaforma ha esigenze particolari a livello di risorse.

Keliweb ha deciso di offrire un servizio molto comodo ai propri utenti, proponendo piani specifici con risorse come:

spazio su SSD

caselle e-Mail

sistemi di backup

e altre soluzioni per spingere al massimo ogni singolo CMS disponibile.

A prescindere dal piano scelto, Keliweb propone diverse garanzie nel contesto della qualità. Dall’alto della sua esperienza infatti, il provider offre una doppia protezione anti-DDoS, abbinato a un sistema antispam.

L’assistenza, di alto livello e disponibile 24 ore su 24, rappresenta un altro valore aggiunto da non sottovalutare. Questa viene inoltre supportata da un account manager, sempre a disposizione dell’utenza.

Non vanno poi dimenticati altri piani che riguardano VPS, Cloud Hosting e altre soluzioni utili per affrontare al meglio i propri progetti digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.