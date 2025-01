Hosting per WordPress: fino all'80% di sconto con la nuova offerta di Hostinger

Tra le offerte più interessanti per un nuovo piano hosting WordPress, segnaliamo l’ultima promozione di Hostinger, che propone fino all’80% di sconto.

L’offerta include dominio e migrazione del sito gratuiti, un tool AI che rende più veloce la pubblicazione di nuovi contenuti, e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. I prezzi partono da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Hosting per WordPress in sconto fino all’80% con Hostinger

I piani hosting per WordPress di Hostinger garantiscono prestazioni eccellenti per ogni sito web, indipendentemente dal tema scelto. Dopo l’attivazione di uno dei piani disponibili, i titolari del sito noteranno da subito tempi di caricamento più rapidi, grazie a cui miglioreranno l’esperienza utente e il posizionamento nelle pagine dei motori di ricerca, così da ottenere anche tassi di conversione più elevati.

Uno dei segreti alla base del miglioramento delle prestazioni è l’utilizzo da parte di Hostinger dei web server LiteSpeed, in combinazione con il plugin LSCWP Cache. Da segnalare anche la CDN proprietaria, che da sola consente di aumentare il punteggio di velocità del sito fino al 40%, attraverso fattori quali il reindirizzamento del data center, l’ottimizzazione automatica delle immagini e la minimizzazione del codice.

A tutto questo, infine, si aggiunge l’abilitazione della cache degli oggetti, per tempi di risposta del sito tre volte più rapidi, e l’utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/3, per un trasferimento dei dati più veloce e una minore latenza.

L’80% di sconto è disponibile per il piano Premium, scelta ideale per chi possiede un sito web personale (blog) o un piccolo e-commerce di nicchia.

Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il piano hosting per WordPress Premium di Hostinger al prezzo scontato di 2,49 euro al mese per quattro anni, a cui si sommano 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.