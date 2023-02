Hosting e PHP 8.2: perché questo linguaggio di programmazione è così interessante?

Con il rilascio di PHP 8.2, avvenuto qualche settimana fa, si sono aperti nuovi scenari per quanto riguarda programmazione e piattaforme online.

Le novità riguardo la nuova versione del codice, prevede una serie di novità che saranno di certo molto apprezzate da chi gestisce siti Web. La maggior parte delle modifiche è andata ad interessare il processo di codifica, rendendo obsolete alcune delle funzioni precedenti.

Nuove classi di lettura, la riduzione dei parametri sensibili nei Back-Trace e il miglioramento dell’estensione casuale sono alcune modifiche/introduzioni legate a PHP 8.2.

Di fatto, per chiunque possieda un sito Web, il consiglio è di adattarsi il prima possibile a questo nuovo standard. La maggior parte degli hosting infatti, permette di effettuare l’upgrade senza particolari difficoltà.

L’hosting ideale per sfruttare al meglio PHP 8.2

Se PHP 8.2 mira a migliorare il Web, la scelta di un hosting di alto livello rimane comunque prioritaria. Scegliere con attenzione il provider infatti, significa dare solide fondamenta al proprio progetto online.

Optare per Hostinger, in questo senso, rappresenta un ottimo punto di partenza. Stiamo parlando di una società lituana presente nel settore dal 2004 e, ad oggi, considerata come uno dei punti di riferimento per quanto riguarda l’hosting.

Questa azienda è in grado di offrire piani variegati che si adattano alle esigenze del singolo utente. Di fatto, un blog amatoriale quanto un enorme E-commerce, possono trovare facilmente una “casa” ideale con Hostinger.

Il dominio gratuito incluso con i piani e l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono altri vantaggi legati a tale azienda.

Non solo: attualmente Hostinger offre i propri piani con diverse promozioni che consistono in sconti fino al 75% rispetto ai prezzi di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.