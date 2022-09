Hosting PrestaShop: il piano di Keliweb con il 43% di sconto

PrestaShop è un CMS piuttosto conosciuto online, anche perché costituisce forse la miglior soluzione possibile in ottica E-commerce e siti simili.

La piattaforma, lanciata nell’ormai lontano 2007, tale sistema offre diversi vantaggi come:

risulta scaricabile e installabile gratuitamente ;

; è un progetto open source , aggiornato gratuitamente da tanti appassionati sparsi per il mondo;

, aggiornato gratuitamente da tanti appassionati sparsi per il mondo; esistono migliaia di componenti aggiuntivi per tutte le esigenze;

per tutte le esigenze; offre molte funzionalità che si sposano perfettamente con gli E-commerce, come la gestione carrello e la reportistica.

Di fatto però, per poter far rendere al meglio tale CMS, è necessario lavorare su un hosting con specifiche tecniche che ben si sposano con le sue caratteristiche. In questo senso, Keliweb offre una formula appositamente ideata per rendere al massimo con PrestaShop.

Scegliere l’hosting per un sito PrestaShop è essenziale per un E-commerce vincente

Il piano pensato da Keliweb per questa piattaforma include caratteristiche come 20 GB di spazio su SSD, e-mail illimitate, database MySQL illimitati e un sistema di backup automatico ogni 24 ore. Il tutto con ottimizzazioni specificatamente ideate proprio per spingere al massimo PrestaShop.

Con i certificati SSL inclusi gratis e il supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 ore su 7, qualunque sito che si affida a questo hosting può avere adeguate garanzie rispetto a guasti tecnici e problemi relativi ad attacchi esterni.

Il tutto si traduce con un uptime del 99,99%: di fatto, l’E-commerce presente sui server di Keliweb è sempre a disposizione dei visitatori.

E i costi? Il piano hosting in questione è attualmente soggetto a una promozione molto interessante. Si parla di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino: ciò si traduce con uno dei migliori hosting PrestaShop in circolazione per soli 44,90 euro (più IVA) all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.