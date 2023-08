Hosting reseller multidominio: perché scegliere Serverplan?

Il web hosting è un elemento fondamentale per qualsiasi azienda o professionista che desideri spingere la propria presenza anche online. Tuttavia, entrare nel mercato può essere un compito complesso e costoso. Ma oggi, vi presentiamo una soluzione che offre una via semplice, economica e altamente competitiva per diventare un fornitore di servizi di hosting web di successo: Serverplan.

Serverplan offre infatti una gamma di piani di hosting reseller multidominio che mettono il potere dell’hosting web nelle tue mani senza richiedere un investimento massiccio in infrastruttura. Il suo punto di forza sono proprio i prezzi competitivi: sono tre i piani reseller messi a disposizione dalla piattaforma, il più economico dei quali (chiamato Basic) parte da soli 25 euro mensili. Perfetto per iniziare. Se hai bisogno di caratteristiche avanzate, ci sono anche i piani Plus e Pro a prezzi sempre convenienti (rispettivamente 39 e 53 euro mensili).

Cosa offre concretamente Serverplan