Hosting SiteGround da oggi con il 76% di sconto: approfitta subito

Specializzato in servizi di hosting WordPress, SiteGround offre piani di web hosting con il 76% di sconto.

SiteGround offre un pacchetto allettante per i potenziali clienti, in quanto fornisce un nome di dominio gratuito.

Questa risorsa gratuita lo rende un’opzione ancora più allettante per chi cerca servizi di web hosting. Inoltre, SiteGround offre attualmente servizi hosting web a partire da 2,99 euro al mese.

Per accedere a una panoramica completa dei piani di hosting WordPress di SiteGround, clicca semplicemente sul link qui sotto.

76% di sconto e diverse funzionalità da SiteGround

SiteGround propone un’offerta promozionale per i suoi piani di hosting WordPress, offrendo un’eccellente opportunità per ridurre le spese, come accennato in precedenza.

Durante questo periodo, sui costi standard del servizio web hosting viene applicato il 76% di sconto. Ecco di seguito i piani disponibili:

StartUp a 2,99 euro al mese .

. GrowBig da 5,49 euro al mese .

. GoGeek da 8,49 euro al mese.

I piani vengono addebitati annualmente in anticipo e non includono le spese IVA. Inoltre, ogni piano offre un dominio web gratuito per un anno.

Quindi, se sei alla ricerca di un provider di web hosting che soddisfi le tue esigenze specifiche, SiteGround offre una varietà di piani tra cui scegliere.

Il piano StartUp è la soluzione ideale se desideri ospitare un singolo sito Web, mentre i piani GrowBig e GoGeek fanno un ulteriore passo avanti fornendoti l’ulteriore vantaggio di un hosting di siti Web illimitato.

SiteGround offre vari strumenti, ciascuno dotato di funzionalità avanzate di sicurezza e gestione, oltre a backup giornalieri automatici (con i piani GrowBig e GoGeek che forniscono opzioni di backup su richiesta).

Per un tempo limitato, i piani di hosting WordPress di SiteGround sono scontati del 74%. Tuttavia, l’offerta dovrebbe terminare a breve. Agisci ora e clicca sul link sottostante per usufruire di questa offerta:

Hai la possibilità di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e attivarlo rapidamente con il minimo sforzo. Inoltre, tutte le offerte disponibili sono accompagnate da una garanzia di 30 giorni di rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.