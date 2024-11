Hosting WordPress a 1,95€ al mese con il Black Friday Hostinger

Un piano hosting WordPress di qualità può fare la differenza, in positivo, per un sito web di qualsiasi natura. In questo senso, uno dei migliori servizi di web hosting è Hostinger, che in questi giorni sta proponendo l’offerta Black Friday con l’85% di sconto sull’hosting per siti WordPress e prezzi a partire da 1,95 euro al mese.

La promozione Black Friday di Hostinger sull’hosting WordPress include dominio e migrazione sito gratuiti, uno strumento AI per pubblicare contenuti più velocemente, un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, e 2 mesi extra di servizio in regalo.

L’offerta è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Hosting WordPress di Hostinger in offerta a 1,95 euro al mese

Con la soluzione hosting WordPress della piattaforma Hostinger si ottengono tempi di caricamento delle pagine del proprio sito più rapidi, per una migliore esperienza utente, un’ottimizzazione per i motori di ricerca efficace e tassi di conversione più elevati. Alla base delle prestazioni ultrarapide vi sono i web server LiteSpeed in combinazione con il plugin LSCWP Cache.

Altro tratto distintivo di Hostinger è quello di offrire un hosting WordPress gestito. Ciò significa poter contare su aggiornamenti di WordPress e backup automatici per la protezione dei dati, più uno strumento di staging one-click.

Nel piano Premium scontato dell’85% sono inclusi fino a 100 siti web per account, template predefiniti, una memoria SSD da 100 GB, fino a 25.000 visitatori mensili, più dominio e migrazione del sito gratuiti. Vi sono inoltre ulteriori servizi quali backup settimanali, 100 indirizzi e-mail, SSL illimitato, scansione delle vulnerabilità WordPress e aggiornamenti automatici.

Maggiori dettagli sul piano hosting per WordPress in offerta a questa pagina del sito Hostinger.