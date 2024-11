Hosting WordPress con dominio e migrazione sito gratuiti a 2,49€/mese

L’azienda specializzata Hostinger ha lanciato la sua offerta per il Black Friday sul piano hosting WordPress con dominio e migrazione del sito gratuiti. La promozione in corso prevede la possibilità di attivare il piano a partire da 2,49 euro al mese, per effetto del 79% di sconto.

Con la soluzione hosting di Hostinger si ottengono prestazioni di livello superiore per il proprio sito web, indipendentemente dal tema o framework in uso. E a proposito di temi, il piano in questione include template predefiniti gratuiti, personalizzabili e pronti all’uso, qualunque sia il proprio progetto web.

L’offerta del Black Friday sul piano hosting è disponibile a questa pagina del sito ufficiale di Hostinger.

Arriva lo sconto del 79% sul piano hosting WordPress per il Black Friday di Hostinger

Con il piano hosting di Hostinger i titolari di un sito web WordPress beneficiano di tempi di caricamento delle pagine più rapidi, per una migliore esperienza utente, tassi di conversione più alti e un miglior posizionamento nei motori di ricerca come Google e Bing.

Alla base di tutto questo c’è l’utilizzo dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache, che aiutano a migliorare in modo sensibile la velocità del sito. Un’altra componente essenziale è la CDN proprietaria di Hostinger, in grado di aumentare il punteggio di velocità del proprio sito fino al 40%. Alle prestazioni ultrarapide concorrono anche l’abilitazione della cache degli oggetti e la riduzione dei tempi di risposta del sito fino a tre volte.

Inoltre, la soluzione di Hostinger consente di concentrarsi al 100% sulla pubblicazione di nuovi contenuti, grazie agli aggiornamenti automatici di WordPress e i backup del sito con frequenza settimanale.

Maggiori informazioni sulla promozione del Black Friday sono disponibili a questa pagina del sito Hostinger.