Hosting WordPress con Serverplan: ora al 50% di sconto

Se stai cercando un hosting veloce, sicuro e facile da gestire, Serverplan ha la soluzione perfetta per te. Grazie alla promozione attiva fino al 28 febbraio, puoi ottenere un piano Hosting WordPress con site builder AI incluso, approfittando di uno sconto del 50%.

Serverplan offre una soluzione di hosting ottimizzata per WordPress, pensata per rendere la gestione del sito web semplice e immediata. Grazie alla preinstallazione del CMS, non dovrai occuparti di configurazioni manuali o passaggi complessi: il sito sarà pronto all’uso sin dal primo accesso. Inoltre, gli aggiornamenti automatici di WordPress sono già attivi, così da garantire sempre la massima sicurezza e stabilità.

Tutti i vantaggi dell’hosting WordPress scontato di Serverplan

Una caratteristica esclusiva di Serverplan è il site builder con intelligenza artificiale, che permette di personalizzare i contenuti in modo automatico, migliorando sia l’esperienza utente che l’aspetto grafico del sito. Questo strumento rappresenta un grande vantaggio per chi desidera ottimizzare la propria presenza online senza avere competenze avanzate di sviluppo web.

Il piano Startup WordPress, tra i più scelti dagli utenti, è ora disponibile con uno sconto del 50%. Con questa offerta avrai a disposizione:

20 GB di spazio SSD NVMe per garantire massima velocità di caricamento ;

per garantire ; Traffico illimitato e 1 dominio gratuito ;

e ; 50 account email inclusi;

inclusi; Backup giornaliero per la sicurezza dei dati;

per la sicurezza dei dati; BitNinja e protezione antimalware per la massima sicurezza del sito.

Se hai già un sito web, puoi approfittare dello strumento di migrazione gratuita, che permette di trasferire il sito su Serverplan in pochi semplici passaggi, senza costi aggiuntivi.

Affrettati, vai sul sito di Serverplan e attiva ora il piano in promozione: l’offerta scade il 28 febbraio.