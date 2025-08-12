 Hostinger Website Builder Premium: crea il tuo sito in poche ore con il 75% di sconto
Crea il tuo sito professionale in poche ore con Hostinger Website Builder Premium: 75% di sconto, 2 mesi gratis, dominio incluso e strumenti SEO.
Informatica Cloud & Hosting
Le vacanze sono ormai un ricordo e la routine è quasi ripartita, ma questo è anche il momento perfetto per dare una svolta ai tuoi progetti digitali: un nuovo e-commerce, un blog o un restyling alla tua attività online, senza avere competenze da sviluppatore: con Hostinger Website Builder Premium puoi costruire il tuo sito in maniera semplice, rapida e dall’aspetto professionale.

Un investimento piccolo per un grande salto

Grazie alla promo speciale, hai il 75% di sconto più 2 mesi gratuiti sul piano da 48 mesi: in pratica, meno di un caffè al giorno per avere fino a 25 siti web completamente personalizzabili. Il sistema drag & drop ti permette di spostare elementi, modificare testi, cambiare colori e immagini senza conoscere HTML o CSS. In più, hai oltre 150 template professionali tra cui scegliere, già ottimizzati per essere accattivanti e funzionali. Nel pacchetto trovi anche:

  • Dominio gratis per 1 anno

  • 50 email professionali per comunicare con stile

  • Strumenti SEO integrati per migliorare la visibilità online

  • Supporto 24/7 sempre pronto a risolvere ogni dubbio

Non vuoi perdere tempo? L’AI di Hostinger può generare in pochi minuti testi, immagini e la struttura del sito, già pensati per il posizionamento sui motori di ricerca. Che tu sia un libero professionista alla ricerca di nuovi clienti, un’azienda che vuole rafforzare il proprio brand o un creativo con l’esigenza di mostrare il proprio portfolio, Hostinger Website Builder Premium ti offre la flessibilità e gli strumenti per realizzare un sito che rappresenti davvero la tua identità. E tutto con la sicurezza di una piattaforma affidabile, veloce e ottimizzata per ogni dispositivo. Il momento giusto per iniziare è adesso: trasforma la tua idea in realtà e costruisci la tua presenza online in poche ore con Hostinger Website Builder Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Roberta Bonori
12 ago 2025
