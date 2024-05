Hosting WordPress di Serverplan a un prezzo incredibile: approfitta ora

Dunque, sei alla ricerca di un hosting WordPress efficace, sicuro e, perché no, anche economico? A questo proposito, c’è Serverplan che pare abbia pensato proprio a te. Con una varietà di piani pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente, da quello pigro che aggiorna il blog una volta all’anno all’imprenditore che gestisce un e-commerce ultra-sofisticato, il provider ha tutto quello che serve.

Partiamo dal dominio gratuito per arrivare alle caselle email. Ci sono pure IMAP, antivirus e antispam inclusi. Insomma, le tue comunicazioni saranno più protette del caveau di una banca. E il traffico illimitato dove lo mettiamo? Niente più fastidiosi limiti che ti impediscono di diventare il prossimo influencer di tendenza.

Hosting WordPress per ogni esigenza: dai uno sguardo ai piani di Serverplan

Chi pensava che la vita fosse complicata non ha mai sentito parlare dei piani di Serverplan. Il piano Starterkit a 26 euro + Iva all’anno è un affare, perfetto per un piccolo sito personale o un blog. Le tue ambizioni sono maggiori? Il piano Startup ti aspetta a 76 euro + Iva, magari per quel progetto che giureresti diventerà il prossimo grande successo.

Per le aziende che non vogliono compromessi, c’è il piano Enterprise a 142 euro l’anno + Iva e, ciliegina sulla torta, Enterprise Plus a 230 euro + Iva. A ogni modo, qualunque sia il piano scelto, avrai sempre backup quotidiani, certificato SSL di Let’s Encrypt e pannelli di controllo eleganti come CPanel o Plesk. Ci sono anche gli strumenti gratuiti per la migrazione del sito web.

Insomma, Serverplan è sinonimo di modernissima tecnologia, attivazione immediata e, ovviamente, traffico illimitato. Non ti resta scegliere il tuo piano hosting WordPress!