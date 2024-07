Hosting WordPress Gestito con Aruba a un prezzo mai visto: è l'offerta giusta

Per chi è alla ricerca di un piano di hosting per WordPress, in questo momento, c’è un’offerta da cogliere al volo: con Hosting WordPress Gestito di Aruba, infatti, è possibile accedere a un servizio completo, ottimizzato per WordPress e con tanti vantaggi inclusi, con un costo di 19,90 euro + IVA per un anno, invece di 79 euro. Si tratta della promo giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione di questo tipo, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di Aruba, tramite il box qui di sotto.

Hosting WordPress Gestito di Aruba: l’offerta da non perdere

Con Hosting WordPress Gestito di Aruba è possibile sfruttare un servizio completo e ricco di vantaggi, con WordPress preinstallato, certificato SSL DV incluso e con la possibilità di sfruttare il supporti di AI Assistant oltre che la funzione HiSpeed Cache per prestazioni ancora più veloci per il proprio sito. Da notare anche la possibilità di creare un numero illimitato di caselle email oltre che di sfruttare una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici.

Il piano Smart costa 19,90 euro + IVA per un anno. C’è poi la versione Premium che aggiunge ulteriori funzionalità ed è consigliata per i siti fino a 500.000 visitatori mensili. Anche questa versione è in sconto a 39,90 euro + IVA per un anno (invece di 129). Per i siti fino a un milione di visitatori al mese, inoltre, c’è il piano dedicato Top, con un costo di 79,90 euro + IVA per un anno, invece di 229 euro.

Per accedere alle offerte di Aruba, disponibili tutte con canone scontato per un anno e senza alcun vincolo di rinnovo, è possibile premere sul box qui di sotto e completare una rapida procedura di attivazione online.