Hosting WordPress, la guida gratuita di SiteGround

SiteGround è una delle aziende più note tra quelle che offrono servizi di web hosting. I tre piani più adatti alla creazione di siti basati su WordPress sono attualmente disponibili con uno sconto del 69%. Gli utenti alle prime armi possono scaricare una guida gratuita che illustra il funzionamento del popolare CMS (Content Management System). Non servono specifiche conoscente tecniche per avviare un progetto con pochi clic.

SiteGround: sconto 69% per hosting WordPress

WordPress è un CMS open source e gratuito che permette di creare facilmente diversi progetti, dal sito web personale al sito di e-commerce, sfruttando temi, plugin e altri tool che offrono innumerevoli opzioni di personalizzazione. Nella guida distribuita da SiteGround, che può essere scaricata dal sito dell'azienda bulgara, ci sono utili suggerimenti sulla creazione e ottimizzazione SEO di un sito.

Per testare praticamente le conoscenze acquisite è possibile approfittare della promozione in corso sui piani StartUp, GrowBig e GoGeek del servizio di hosting WordPress gestito. Molte caratteristiche sono comuni ai tre piani, tra cui: dominio gratuito per il primo anno, sottodomini illimitati, certificato SSL, database MySQL illimitati, CDN gratis, protocollo HTTP/2, account email illimitati, backup giornaliero, installazione WordPress, aggiornamenti automatici e migrazione dal vecchio provider.

Il piano StartUp, indicato per un singolo sito con circa 10.000 visite al mese, offre 10 GB di spazio su SSD. Il piano GrowBig supporta un numero illimitato di siti (circa 100.000 visite mensili) e offre uno spazio di 20 GB, backup su richiesta, PHP più veloce del 30% e Staging (copia del sito per testare le modifiche). Infine, il piano GoGeek supporta circa 400.000 visite mensili e offre 40 GB di spazio, creazione di archivi Git, gestione clienti e assistenza prioritaria.

Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno a 3,99 euro (StartUp), 6,99 euro (GrowBig) e 10,79 euro (GoGeek). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.