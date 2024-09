Hosting WordPress in offerta: con Hostinger costa meno di 3 euro al mese

Hosting WordPress in offerta? In questo periodo, la proposta migliore arriva da Hostinger. Con sconti fino al 75%, il prezzo scende a soli 2,99 euro al mese. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli della promo.

I piani di hosting WordPress in offerta di Hostinger

Hostinger propone tre piani principali in promozione:

Premium : per soli 2,99 euro al mese puoi avere fino a 10 siti web già attivi.

: per soli puoi avere già attivi. Business : con 3,99 euro al mese , espandi la disponibilità fino a 20 siti .

: con , espandi la disponibilità . Cloud Startup: il più completo dei piani, al costo di 7,99 euro al mese, che ti permette di gestire ben 100 siti.

Entriamo nei dettagli dei vari piani di Hostinger. Offrono dominio gratuito, migrazione del sito, aggiornamenti automatici di WordPress e traffico illimitato. Non può mancare il tocco finale: backup automatici settimanali, giornalieri e su richiesta. Praticamente un servizio su misura per chiunque abbia un minimo di esperienza o sia un neofita totale.

Cosa devi fare per attivare il servizio? Andare al sito di Hostinger. L’attivazione è immediata, e puoi subito usare tutte le funzionalità del piano che hai scelto.

La tua ricerca dell’hosting WordPress in offerta termina qui. Con Hostinger, il tuo sito prenderà il volo. Devi soltanto scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e cliccare sul box qui sotto per abbonarti. Ricordati che si tratta di una promozione a tempo limitato, quindi può scadere da un momento all’altro.