Hosting WordPress IONOS: ora in promo a 1€ al mese per un anno

Chi desidera creare o far crescere un sito WordPress può approfittare della nuova offerta IONOS: il piano Hosting WordPress Expand è disponibile a 1 euro al mese per 12 mesi, invece dei consueti 10 euro mensili.

Un’occasione perfetta per chi ha già un progetto online avviato e punta a fare il salto di qualità. Per coglierla basta andare sul sito di IONOS. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include.

Hosting WordPress a 1€ al mese: Con IONOS è realtà

Tutte le soluzioni hosting WordPress di IONOS integrano strumenti basati sull’intelligenza artificiale, pensati per semplificare la creazione di contenuti, immagini, testi e pagine intere. Il piano Expand, in particolare, è ideale per chi vuole migliorare traffico e monetizzazione del proprio sito. Al contrario, per chi parte da zero, il piano Start rappresenta un’ottima base per iniziare.

Tra le caratteristiche incluse nel pacchetto Expand:

Dominio gratuito per un anno ;

; Certificato SSL incluso ;

; 50 GB di spazio su SSD ;

; 5 caselle e-mail personalizzate ;

; AI builder per realizzare un sito WordPress da zero, anche senza competenze tecniche;

per realizzare un sito WordPress da zero, anche senza competenze tecniche; Libreria completa di elementi personalizzabili, utile per arricchire il sito con sezioni, moduli e contenuti dinamici.

L’ottimizzazione delle prestazioni è un altro punto di forza dei servizi IONOS. Gli utenti possono contare su WordPress fino a 3 volte più veloce rispetto alla versione standard, hosting su infrastruttura isolata per una maggiore sicurezza e archiviazione su SSD di ultima generazione, per tempi di caricamento più rapidi.

Infine, non mancano le funzioni di aggiornamento automatico per WordPress, che coprono temi, plugin, versioni PHP e le componenti principali del CMS. In questo modo, chi gestisce il sito può dedicarsi esclusivamente alla creazione di contenuti, senza preoccuparsi della manutenzione tecnica.

Per visionare nel dettaglio le promozioni e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze vai sul sito di IONOS.