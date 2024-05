Hosting WordPress, le soluzioni di Aruba a 20 euro all’anno

Hai una piccola impresa e vuoi lanciare il sito web con annesso blog? Ti occorre un servizio di hosting WordPress di qualità. Fra i tanti, noi ti consigliamo Aruba, noto provider che ha raccolto a sé milioni di utenti. I motivi sono due: efficienza e prezzi contenuti. Infatti, a partire da soli 20 euro all’anno, Aruba mette a disposizione due opzioni principali: un profilo dove puoi gestire autonomamente configurazioni e aggiornamenti e un altro già installato e gestito. Indipendentemente dalle tue competenze tecniche, questo provider è la migliore soluzione.

L’importanza della tecnologia nell’hosting WordPress

Aruba offre soluzioni con le tecnologie più avanzate e una particolare attenzione alla sicurezza e alla velocità. Uno degli aspetti più rilevanti è l’HiSpeed Cache, un sistema di cache dinamica che riesce a ridurre enormemente il TTFB (time to first byte) a meno di 0,2 secondi nei test interni. Questo incremento di velocità può migliorare l’esperienza degli utenti sul tuo sito e, di conseguenza, il tuo posizionamento sui motori di ricerca e il tasso di conversione, in particolare per gli e-commerce.

Inoltre, Aruba offre diversi piani di hosting, tra cui soluzioni specifiche per WordPress e WooCommerce. Il supporto dell’intelligenza artificiale e l’infrastruttura tecnica di primo livello completano l’offerta di Aruba.

Insomma, scegliendo l’hosting WordPress di Aruba, avrai la certezza di avere a disposizione una piattaforma potente e affidabile, ideale per qualsiasi tipo di progetto online, dal sito vetrina all’e-commerce. I piani di abbonamento costano esattamente 19,90 + IVA per il primo anno. Per sottoscriverli, clicca sul bottone qui sotto.