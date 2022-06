Hosting WordPress: perché scegliere Serverplan

Il CMS (Content Management System) più utilizzato online è senza ombra di dubbio WordPress.

Si tratta di una piattaforma duttile, che offre migliaia e migliaia di plugin e di temi oltre a una folta community che può supportare chi ha poca esperienza in merito. Tutti vantaggi che, per non essere vanificati, hanno bisogno comunque di un hosting adatto.

Anche se sono svariati i provider che offrono soluzioni ad hoc, i requisiti di WordPress vanno accompagnati anche ad altri fattori. La stabilità e la sicurezza, sono fattori fondamentali in tal senso, ma solo se sono accompagnati anche da performance degne di tale nome. Infine va anche considerato il fattore prezzo: un buon hosting può, potenzialmente, costare davvero tanto.

Serverplan è uno dei pochi servizi a poter garantire una qualità complessiva elevata, pur mantenendo una certa convenienza.

Serverplan offre tutto ciò che è necessario per un hosting WordPress

Se è vero che questo provider offre pieno supporto per praticamente tutti i CMS esistenti (si parla di circa 60 diverse piattaforme), WordPress rappresenta la punta di diamante di ciò che ha da offrire.

Il pacchetto più apprezzato in questo contesto è chiamato WORDPRESS STARTUP e offre:

un dominio gratis

20 GB di spazio SSD

50 account email

Traffico illimitato

fino a 20 db Mysql su SSD

Pannello di controllo cPanel

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let’s Encrypt

Sistemi di protezione (Bitninja e anti malware)

(Bitninja e anti malware) Strumento per la migrazione gratuita

Cache preinstallata.

A rendere particolarmente facile la vita anche a chi ha poca dimestichezza con la piattaforma, l’hosting viene offerto con WordPress preinstallato e con aggiornamenti automatici del CMS. Il tutto per un ambiente operativo ideale per chiunque voglia aprire il proprio sito sfruttando tutte le potenzialità di questo sistema.

E i costi? WORDPRESS STARTUP è proposto all’utenza per un costo annuale pari a 69 euro (più IVA). Un prezzo più che contenuto viste le enormi potenzialità offerte da Serverplan.

