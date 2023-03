Hostinger a 1,49 al mese? Approfitta ora di questa offerta folle

In questo momento, la migliore opzione per attivare un nuovo pacchetto di hosting è l’offerta folle di Hostinger, che è la piattaforma di riferimento in questo campo e offre sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per un periodo di tempo limitato, offre tre pacchetti di hosting a prezzi incredibilmente scontati, che sono l’ideale per chi ha bisogno di un sito web con WordPress.

Con l’offerta attuale, l’accesso a un pacchetto di hosting per il tuo sito web costa soltanto 1,49 euro al mese.

Se hai esigenze maggiori o devi gestire più siti, puoi attivare piani a partire da 2,99 euro al mese, più due mesi gratuiti per l’abbonamento a 48 mesi, a cui si aggiungono 30 giorni di clausola di rimborso.

I dettagli dell’offerta folle di Hostinger

Le 3 opzioni che Hostinger ti propone sono le seguenti:

Single Web Hosting : l’offerta folle in questione prevede uno sconto dell’81% , pagando quindi 1,49 euro al mese.

: l’offerta folle in questione prevede uno sconto , pagando quindi 1,49 euro al mese. Premium Web Hosting : costa 2,99 euro al mese, risparmiando quindi il 75% . Sono previsti 2 mesi gratis aggiuntivi.

: costa 2,99 euro al mese, risparmiando quindi . Sono previsti 2 mesi gratis aggiuntivi. Business Web Hosting: il risparmio qui è del 75%, con 2 mesi gratis aggiuntivi. Quindi, il costo mensile è di 3,99 euro.

Tutti i prezzi di cui sopra sono connessi al piano da 48 mesi. Potrai eventualmente chiedere il rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

I pacchetti di hosting offerti da Hostinger hanno dei crescenti vantaggi. Il pacchetto base singolo prevede la gestione di un sito web con 50 GB di storage SSD, WordPress gestito, SSL gratuito e molti altri vantaggi. Attivalo nel link qui sotto:

Il piano Premium ti consente la gestione di un massimo di 100 siti Web, con un dominio gratis, larghezza di banda senza limiti e tanto altro.

Con il piano Business, invece, hai a disposizione tutta la gamma di strumenti gestionali e tanti servizi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.