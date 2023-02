Hostinger a prezzo scontato, oggi è il servizio hosting da scegliere

Ogni webmaster deve saper scegliere con molta oculatezza un servizio hosting che sia non soltanto performante ma anche sicuro.

Il problema è che una soluzione di tale livello viene proposta esclusivamente da provider che applicano piani piuttosto costosi.

Un motivo in più questo per prendere al volo le promo che vengono offerte da alcune aziende più importanti del settore.

In tal senso, quella di Hostinger è un’occasione unica, oltre che appetibile, per coloro che lavorano costantemente sui siti Web.

Infatti, su tutti i piani tariffari di questo provider viene attualmente applicato uno sconto del 75%, con alcuni di questi piani che regalano 3 mesi di servizio.

Andando oltre il lato economico di questa promozione, il servizio hosting di Hostinger è alla portata di tutti e viene considerato come una delle migliori piattaforme a livello internazionale.

Hostinger, servizio hosting con 3 mesi gratis e piano Premium Web Hosting

In base a quanto detto in precedenza, il piano Premium Web Hosting è senza dubbio il più appetibile per le condizioni che offre.

È una sottoscrizione di abbonamento ideale per siti Web personali che hanno volumi nella media (intorno a 25.000 visite al mese).

Lo spazio Web che viene proposto è l’ideale per ospitare almeno 100 siti Web in un solo posto. In questo piano sono inclusi:

caselle email gratis;

100 GB di spazio su memoria SSD;

dominio e SSL gratuiti;

larghezza di banda illimitata;

strumento di Staging per far funzionare nel miglior modo possibile WordPress;

builder per sito Web;

database senza limiti.

Quanto detto racchiude la qualità che contraddistingue Hostinger, che talaltro mette a disposizione un servizio di assistenza che resta attivo 24 ore su 24.

Inoltre, si può anche richiedere la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data in cui viene sottoscritto il piano in questa pagina.

Ovviamente, ci sono altri piani tariffari che possono essere sottoscritti e che soddisfano pienamente le esigenze di ogni webmaster.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.