Hostinger, crea il tuo sito web con l'aiuto dell'AI

Con Hostinger ottimizzi la velocità del sito web e massimizzi la velocità di caricamento con la tecnologia LiteSpeed Web Server.

Non a caso, l’obiettivo di Hostinger è quello di offrirti un servizio efficiente per poter godere di prestazioni ottimizzate con soluzioni cache avanzate. Oggi puoi ottenere tutto il necessario per il tuo sito web con uno sconto del 75%. Scopriamo insieme i piani Hostinger attualmente disponibili e le relative caratteristiche.

Il piano Business, ad esempio, ti consente di avanzare di livello offrendoti maggiore potenza e funzioni avanzate. Tutto a soli 3,99 euro anziché 14,99 grazie ad uno sconto del 73%. Per te anche 3 mesi extra gratuiti se decidi subito di proseguire con la sottoscrizione della promozione.

A differenza del piano Business, il Premium è perfetto per coloro che vogliono creare un sito web personale pagando solamente 2,99 euro al mese anziché 11,99, risparmiando dunque il 75% sul costo iniziale e ricevendo 3 mesi gratis.

Se il tuo obiettivo è quello di avere performance ottimizzata e risorse dedicate, Hostinger ha pensato al piano Cloud Startup che offre prestazioni massime, 200 GB di memoria NVME e tanto altro a soli 9,99 euro al mese anziché 19,99 grazie ad uno sconto del 50%. Anche in questo caso, Hostinger ti offre 3 mesi extra gratuitamente.

Hostinger: tutto il necessario per il tuo sito web

Con Hostinger lanciare il tuo sito web è ancora più semplice grazie all’AI. Puoi infatti ottenere un sito pronto per la pubblicazione con i temi per blog integrati con l’IA di Hostinger.

Quale modo migliore, dunque, per risparmiare il tuo tempo! Lascia che l’AI selezioni le immagini più pertinenti per i tuoi contenuti. Non dimentichiamo che l’intelligenza artificiale ha l’obiettivo di semplificare il lavoro aiutando nella realizzazione dei tuoi progetti. In questo caso, ti aiuta a selezionare le immagini più pertinenti per i tuoi contenuti realizzando un risultato ottimizzato, risparmiando tempo prezioso.

