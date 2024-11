Hostinger, ecco il Black Friday: sconti fino all'85% sui piani hosting

Hostinger, uno dei provider di hosting più rinomati a livello globale, celebra il Black Friday con promozioni eccezionali che rendono l’acquisto di un piano hosting incredibilmente vantaggioso. Tra le proposte spicca il piano Premium, ora disponibile con uno sconto dell’85%, al prezzo di soli 1,95€ al mese invece di 12,95€. L’abbonamento prevede un ordine di 48 mesi e include anche tre mesi extra gratuiti.

Con il Black Friday i piani di Hostinger sono super vantaggiosi

Acquistare un piano con Hostinger in questo periodo significa approfittare di numerosi vantaggi: la registrazione del dominio e la migrazione sono completamente gratuite, l’assistente AI è incluso per aiutarti nella gestione del sito e l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tra i piani WordPress disponibili, il Premium è la soluzione ideale per chi desidera creare un sito personale. Offre WordPress gestito, certificati SSL illimitati, backup settimanali e aggiornamenti automatici, il tutto a soli 1,95€ al mese con uno sconto dell’85%.

Per esigenze più avanzate, Hostinger mette a disposizione il piano Business, che garantisce maggiore potenza, con inclusi backup giornalieri, funzionalità avanzate per l’accelerazione di WordPress, strumenti AI e WooCommerce Basic, al costo di 2,95€ al mese con uno sconto dell’80%. Per chi cerca prestazioni superiori, il piano Cloud Startup è l’opzione ideale: offre risorse ottimizzate, protezione DDoS migliorata, WooCommerce Standard e backup su richiesta.

Tutti i piani di Hostinger includono una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto, assicurando massima tranquillità nella scelta. Per scoprire maggiori dettagli e approfittare di queste offerte esclusive, visita il sito ufficiale di Hostinger.