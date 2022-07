Hostinger: fino all'88% di sconto sui piani hosting

L’hosting di un sito Web è un po’ come le fondamenta di una casa: senza delle buone fondamenta è impossibile realizzare un progetto solido e duraturo.

Proprio per questo motivo, scegliere il sito che ospita un sito è molto importante. Che si tratti di un blog personale, un sito vetrina o di un E-commerce, risulta essenziale analizzare in maniera minuziosa cosa è in grado di offrire realmente un provider.

I server in questione devono offrire performance elevate, così come garantire standard di sicurezza all’altezza della situazione. Un uptime quanto più possibile vicino al 100% e un’assistenza adeguata, completano un servizio degno di tale nome.

Trovare tutte queste caratteristiche a prezzi accettabili però, è tutt’altro che semplice.

Hostinger offre piani personalizzati di alta qualità ma a prezzi contenuti

Nel mercato mondiale, Hostinger è uno delle poche piattaforme ad offrire servizi di qualità ma comunque a un prezzo molto contenuto. Tutte sottoscrizioni garantiscono un uptime del 99,9%, con tanto di supporto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Basti pensare al suo piano base, denominato Single Web Hosting . Questo propone tutto ciò che serve per un sito di piccole-medie dimensioni, con un traffico mensile fino a 10.000 visite. I servizi offerti includono:

30 GB di memoria SSD

1 account email

SSL gratis

2 sottodomini

100 GB di traffico

2 Database

backup Settimanali

Cloudflare

gestione DNS

Grazie allo sconto dell’88% sul piano Single Web Hosting di Hostinger, è possibile pagare tutto questo appena 0,99 euro al mese.

Non mancano poi i piani più avanzati, come Premium Web Hosting. Questo offre la possibilità di gestire 100 siti Web, con 100 GB di memoria SSD e tanti altri vantaggi, il tutto con uno sconto dell’80% e dunque al costo di soli 1,99 euro al mese.

Infine, merita una dovuta citazione la sottoscrizione Business Web Hosting, che si spinge fino a 200 GB di memoria SSD, aggiungendo altre funzioni avanzate come lo staging in ambiente WordPress. Costo? Grazie allo sconto dell’81% si parla di 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.