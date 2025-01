Hostinger: fino all'80% di sconto sui piani WordPress, a partire da 2,49€/mese

Se stai pensando di creare o ottimizzare il tuo sito WordPress, Hostinger ha l’offerta perfetta per te. Con sconti che arrivano fino all’80%, puoi ottenere un hosting WordPress di qualità premium a partire da 2,49€ al mese, con l’aggiunta di 2 mesi extra gratuiti. Questa è un’occasione imperdibile per lanciare il tuo progetto online risparmiando e garantendoti prestazioni elevate. Hostinger è infatti noto per offrire una combinazione di velocità, sicurezza e facilità d’uso, caratteristiche essenziali per chi desidera una gestione del proprio sito senza problemi.

Caratteristiche principali dei piani WordPress di Hostinger

Con Hostinger, non stai acquistando solo un servizio di hosting, ma un pacchetto completo progettato per rendere il tuo sito WordPress efficiente e performante. I piani mettono a disposizione innanzitutto server ottimizzati per garantire tempi di caricamento rapidi, ideali per migliorare l’esperienza degli utenti e il posizionamento sui motori di ricerca. E grazie al pannello di controllo intuitivo e agli strumenti preinstallati, potrai gestire facilmente il tuo sito e ottimizzarne le prestazioni.

Inoltre, tutti i piani hosting includono:

Certificato SSL gratuito , per proteggere i dati dei tuoi visitatori;

, per proteggere i dati dei tuoi visitatori; Backup automatici per una sicurezza extra dei tuoi contenuti;

per una sicurezza extra dei tuoi contenuti; Dominio gratuito (incluso con i piani annuali);

(incluso con i piani annuali); Assistenza 24/7, sempre pronta a rispondere alle tue esigenze tecniche.

Ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza fluida, anche per chi non ha esperienza tecnica. A disposizione ci sono tantissimi template predefiniti gratuiti, ma anche aggiornamenti automatici intelligenti di WordPress.

Con l’offerta di Hostinger per l’hosting WordPress, puoi finalmente avere un sito professionale e performante senza spendere una fortuna. Approfitta degli sconti fino all’80% e dei prezzi che partono da 2,49€ al mese, con 2 mesi extra gratuiti inclusi.

Non aspettare: visita il sito ufficiale di Hostinger e inizia oggi a costruire il tuo progetto online.