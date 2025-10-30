 Hostinger: per il Black Friday 80% di sconto sui piani e dominio gratuito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hostinger: per il Black Friday 80% di sconto sui piani e dominio gratuito

Vuoi creare il tuo sito web in autonomia e senza spendere grosse cifre? I piani in sconto dell'80% di Hostinger sono la soluzione ideale.
Hostinger: per il Black Friday 80% di sconto sui piani e dominio gratuito
Informatica Cloud & Hosting
Vuoi creare il tuo sito web in autonomia e senza spendere grosse cifre? I piani in sconto dell'80% di Hostinger sono la soluzione ideale.

Il Black Friday di Hostinger è già ricco di sorprese. Una delle più allettanti è la promozione relativa ai piani di hosting con website builder basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento che consente anche a chi non ha competenze in fatto di programmazione o informatica di mettere online il proprio sito web personale con pochi e semplici passaggi.

L’offerta di Hostinger in questione prevede sconti fino all’80% con prezzi a partire da 2,49€ al mese. Inclusi in tutti i piani abbiamo il dominio gratuito e molte altre funzionalità. Andiamo a scoprirle.

Vai all’offerta di Hostinger

Cosa includono i piani di Hostinger in offerta

I piani di Hostinger in offerta sono tre:

  • Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto), con tutto quello che serve per iniziare;
  • Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto), che offre più potenza e strumenti avanzati per il tuo sito web;
  • Cloud Startup a 7,49 euro al mese (71% di sconto), l’ideale per chi deve gestire progetti complessi.

All’interno di tutti questi piani c’è il website builder sviluppato da Hostinger, con AI integrata. Il suo funzionamento è semplice: basta fornire le indicazioni all’intelligenza artificiale di come vuoi che sia il tuo sito e lei si occuperà di generare il design (personalizzabile tramite l’editor drag-and-drop), sezioni e testi ottimizzati.

Ma non è finita qui, perchè incluse in tutti i piani ci sono funzionalità extra molto interessanti, tra cui certificati SSL gratuiti, backup automatici, e-mail professionali, garanzia di uptime al 99,9% e assistenza clienti disponibile 24/7.

Ribadiamo l’offerta del momento: fino all’80% di sconto per i piani, con in aggiunta tre mesi extra gratis. Per approfittarne vai sul sito di Hostinger, e se dovessi ripensarci hai comunque una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger

È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger
Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime

Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime
Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%

Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%
Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger

È il momento giusto per creare il tuo sito: fino all’80% di sconto su Hostinger
Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime

Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime
Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%

Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%
Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
Edoardo D'amato
Pubblicato il
30 ott 2025
Link copiato negli appunti