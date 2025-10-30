Hostinger: per il Black Friday 80% di sconto sui piani e dominio gratuito

Il Black Friday di Hostinger è già ricco di sorprese. Una delle più allettanti è la promozione relativa ai piani di hosting con website builder basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento che consente anche a chi non ha competenze in fatto di programmazione o informatica di mettere online il proprio sito web personale con pochi e semplici passaggi.

L’offerta di Hostinger in questione prevede sconti fino all’80% con prezzi a partire da 2,49€ al mese. Inclusi in tutti i piani abbiamo il dominio gratuito e molte altre funzionalità. Andiamo a scoprirle.

Cosa includono i piani di Hostinger in offerta

I piani di Hostinger in offerta sono tre:

Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto) , con tutto quello che serve per iniziare;

, con tutto quello che serve per iniziare; Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto) , che offre più potenza e strumenti avanzati per il tuo sito web;

, che offre più potenza e strumenti avanzati per il tuo sito web; Cloud Startup a 7,49 euro al mese (71% di sconto), l’ideale per chi deve gestire progetti complessi.

All’interno di tutti questi piani c’è il website builder sviluppato da Hostinger, con AI integrata. Il suo funzionamento è semplice: basta fornire le indicazioni all’intelligenza artificiale di come vuoi che sia il tuo sito e lei si occuperà di generare il design (personalizzabile tramite l’editor drag-and-drop), sezioni e testi ottimizzati.

Ma non è finita qui, perchè incluse in tutti i piani ci sono funzionalità extra molto interessanti, tra cui certificati SSL gratuiti, backup automatici, e-mail professionali, garanzia di uptime al 99,9% e assistenza clienti disponibile 24/7.

Ribadiamo l’offerta del momento: fino all’80% di sconto per i piani, con in aggiunta tre mesi extra gratis. Per approfittarne vai sul sito di Hostinger, e se dovessi ripensarci hai comunque una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.