Hostinger: piani adatti ad ogni esigenza e budget

Hostinger offre una vasta selezione di piani di hosting adatti a diverse esigenze e budget, rendendolo una scelta popolare sia per coloro che si avvicinano al mondo del web hosting sia per gli esperti.

Hostinger: hosting Condiviso

Hostinger propone tre opzioni di web hosting condiviso con prezzi che vanno da 2,99 euro a 9,99€ al mese. Queste soluzioni sono differenziate principalmente per quanto riguarda il numero di siti web ospitati, lo spazio su disco e la larghezza di banda disponibile.

Piano Premium : questo piano è perfetto per i principianti. Include 100 GB di spazio su SSD e la possibilità di gestire fino a 100 siti.

Piano Business : l'opzione a 3,99 euro mensili offre vantaggi come 100 siti web gestibili, più spazio su NVME e larghezza di banda, assieme alla registrazione gratuita di un dominio per il primo anno.

Piano Cloud Startup: è ideale per le piccole e medie imprese, con un costo a partire da 9,99€ al mese. Aggiunge funzionalità come l'indirizzo IP dedicato, supporto prioritario e molto altro.

Soluzione VPS Hosting di Hostinger

L’offerta hosting VPS comprende otto piani diversi, con tariffe che variano da 5,49€ al mese fino a 17,99€ al mese. I piani VPS sono flessibili e possono essere adattati in base alle esigenze di risorse, offrendo una soluzione più potente e versatile rispetto all’hosting condiviso.

Cloud Hosting

Per siti web di grandi dimensioni o aziende in procinto di crescere, Hostinger offre piani di cloud hosting con tariffe tra 9,99€ e 29,99€ al mese. Queste opzioni combinano la flessibilità e la potenza del VPS con la semplicità dell’hosting condiviso, fornendo prestazioni ottimizzate per progetti web esigenti.

In sintesi

Hostinger emerge come un fornitore versatile di Web Hosting con una gamma di piani pensati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Dai principianti alle aziende in crescita, c’è sicuramente un piano adatto a quasi ogni progetto web.