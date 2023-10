Hostinger, piani hosting a partire da 2,99 euro

Sei alla ricerca di uno strumento valido per massimizzare la velocità del tuo sito web? Con Hostinger puoi finalmente godere di prestazioni ottimizzate con soluzioni cache avanzate. Dunque, se sei alla ricerca di uno strumento economico ed efficiente che possa esserti d’aiuto per la creazione del tuo sito web Hostinger può esserti d’aiuto.

Hostinger offre tutto il necessario per il tuo sito web:

Dominio Gratuito

Migrazione gratuita del sito

Assistenza clienti 24/7

Tutto questo semplicemente pagando 2,99 euro al mese e in più 3 mesi sono gratuiti. Attualmente, infatti, Hostinger offre ai clienti uno sconto fino al 77% ed una garanzia di rimborso di 30 giorni. Ma come funziona? Innanzitutto, accedendo alla pagina web dedicata potrai scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

Tra questi, ad esempio, il piano Premium può essere tuo a 2,99 euro al mese, anzichè 12,99 euro, e 3 mesi gratis. Con solo 2,99 euro puoi avere tutto quello che serve per creare un sito web a partire da zero grazie ai diversi servizi che Hostinger mette a disposizione degli utenti che decidono di usufruirne. Tra le funzionalità principali del piano Premium non possiamo non citare l’SSL gratuito illimitato, larghezza banda illimitata, email gratuite e dominio gratis (valore 9,99 €). Senza dubbio, questa tipologia di piano è stata ideata per tutti coloro che vogliono creare siti web personali.

Se il tuo obiettivo è invece quello di avere un servizio con maggiore potenza e funzioni avanzate la scelta giusta potrebbe essere il piano Business, il più popolare, in sconto del 75% e disponibile a 3,99 euro al mese + 3 mesi gratis. In questo caso, le prestazioni sono del tutto ottimizzate e incrementate rispetto al piano Premium. La scelta sarà dunque del tutto personale, in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Che aspetti? Scegli il piano più adatto alle tue esigenze e ricorda che la promozione attualmente in corso non è illimitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.