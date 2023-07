Hostinger, piano business per aziende a 3,99 euro/mese

Sei alla ricerca di uno strumento valido, economico ed efficiente che possa esserti d’aiuto per la creazione del tuo sito web? Hai mai sentito parlare di Hostinger? Se non lo conosci non preoccuparti perchè sei nel posto giusto: in questo articolo ti spieghiamo le sue caratteristiche.

Con solo 2,99 euro puoi avere tutto quello che serve per creare un sito web a partire da zero grazie ai diversi servizi che Hostinger mette a disposizione degli utenti che decidono di affidarsi a lui. Usufruendo di uno sconto fino al 75% puoi avere tutto il necessario per il tuo sito web, come dominio gratuito, migrazione gratuita del sito e assistenza clienti 24/7. Tutto a soli 2,99 euro al mese!

Le sorprese non terminano qui perchè nella promozione Hostinger, con circa 3 euro, non solo hai uno strumento indispensabile per poter creare un sito web di successo ma avrai anche 3 mesi gratuiti.

Il piano Business è invece un piano ottimizzato per le piccole e medie imprese e grazie allo sconto del 75% attualmente disponibile può diventare tuo a 3,99 euro/mese anzichè 15,99. Non a caso, con Hostinger hai una soluzione per siti web all-in-one dato che puoi gestire fino a 100 siti web, registrare gratuitamente un nome di dominio, imposta un indirizzo email aziendale professionale, ma anche ottimizzare il tuo flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito e avviare rapidamente siti web con il Website Builder dedicato. Insomma, stiamo parlando di un servizio inevitabilmente ottimo per rapporto qualità/prezzo dato che Hostinger è riuscito a creare uno strumento valido pensando alle esigenze di tutti gli utenti.

Con Hostinger puoi finalmente:

massimizzare la velocità di caricamento del sito web con la tecnologia LiteSpeed ​​Web Server godere di prestazioni ottimizzate con soluzioni cache avanzate

ridurre fino a 3 volte il tempo di risposta del sito web con Object Cache per WordPress

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.