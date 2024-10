Hostinger: piano hosting WordPress veloce e sicuro a meno di 3€/mese

Accorgersi di avere un sito web lento è il primo passo per migliorare. Il secondo è un cambio di passo sul piano hosting, sostituendo quello attuale con uno veloce e sicuro. Tra le soluzioni migliori oggi disponibili si annoverano i piani WordPress di Hostinger, società punto di riferimento in ambito web hosting.

Dominio e migrazione sito gratuiti, velocità garantita dai web server di Litespeed, backup settimanali e assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette: questo è quanto offre la soluzione hosting di Hostinger, che in questi giorni è ancora più vantaggiosa grazie a uno sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

Fino al 75% di sconto sull’hosting WordPress con Hostinger

Per essere visibili online la velocità è uno dei requisiti fondamentali da soddisfare. Spesso e volentieri, le soluzioni hosting economiche si rivelano inadeguate, facendo sì risparmiare sul breve periodo ma portando dopo un po’ l’intero progetto a un vicolo cieco.

Come in tutte le cose, esiste però l’eccezione che conferma la regola. Parliamo di Hostinger, che grazie alla partnership con LiteSpeed e sorprendenti prestazioni ultra-rapide offre la garanzia di cambiare le carte in tavola.

Velocità che si accompagna a braccetto con la sicurezza, grazie a funzionalità extra quali gli aggiornamenti automatici smart di WordPress e i backup automatici del sito per proteggere i propri dati. A tutto questo si aggiunge anche un kit di strumenti completo, tra cui controllo della versione di PHP, integrazione Git, accesso SSH e WP-CLI.

Maggiori informazioni sull’offerta in corso nella pagina dedicata del sito Hostinger. La promozione prevede inoltre una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.