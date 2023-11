Hostinger: risparmia fino all'81% con l'offerta migliore del Black Friday

Hostinger si distingue per l’elevato standard qualitativo e la dedizione costante verso la soddisfazione dei clienti, e questa consuetudine perdura anche nell’anno in corso.

Grazie alla promozione legata al Black Friday, è possibile usufruire di sconti fino all’81% sui pacchetti di hosting e sul costruttore di siti web.

Con un costo iniziale di soli 2,49 euro al mese, ottieni l’accesso a una vasta gamma di funzionalità e risorse progettate per favorire la crescita del tuo sito web.

Maxi sconto sui piani Hostinger: scopri tutte le risorse incluse

Hostinger offre tre piani tra cui scegliere. Il pacchetto Premium è ottimo per i siti web personali, consentendoti di risparmiare l’81%.

Con soli 2,49 euro al mese, avrai accesso a tutte le risorse necessarie per far crescere il tuo progetto online, e riceverai addirittura 3 mesi di servizio GRATUITO con questo piano.

Se stai cercando maggior potenza e funzionalità avanzate per il tuo sito web, il piano Business è la scelta ideale. Grazie a uno sconto del 78%, potrai usufruire di tutte le risorse essenziali per far decollare la tua attività online al costo di soli 3,49 euro al mese. Inoltre, anche con questo piano, avrai diritto a 3 mesi GRATUITI.

Se stai cercando massima efficienza e risorse dedicate, il pacchetto Cloud Startup rappresenta la scelta ideale. Scontato del 50%, pagherai solo 9,99 euro al mese per accedere a server di elevata qualità e prestazioni straordinarie. Inoltre, riceverai gratuitamente i primi 3 mesi.

Hostinger propone una soluzione completa per il tuo sito web. Con la possibilità di gestire fino a 100 siti, ottenere un nome di dominio gratuito e configurare un indirizzo email aziendale professionale, avrai tutto ciò di cui hai bisogno.

Potrai beneficiare di una quantità illimitata di certificati di sicurezza SSL per garantire la crittografia del flusso di dati sui tuoi siti web, insieme a nameserver sicuri forniti da Cloudflare per difendere il tuo sito da eventuali attacchi DDoS.

Hostinger offre in occasione del Black Friday un’occasione unica: sconti fino all’81% su servizi di hosting e costruzione di siti web. Approfitta di questa opportunità perfetta per far crescere il tuo progetto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.