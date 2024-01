Hostinger: risparmia il 79% sul costo del tuo sito web

Stai aspettando l’offerta giusta per lanciare il tuo primo sito Web? Il momento è arrivato! Grazie a Hostinger potrai adesso risparmiare il 79% sul costo del servizio di hosting.

Questa promo è rivolta sia alle aziende che per i privati che vogliono lanciare online le proprie idee tramite un sito Web. Velocità e professionalità sono assicurate.

Hostinger: tutti i vantaggi offerti dal servizio di hosting web

I pacchetti scontati fino al 79% di Hostinger sono tre:

piano Premium a soli 2,49 euro al mese (sconto del 79%);

a soli 2,49 euro al mese (sconto del 79%); piano Business a soli 3,69 euro al mese (sconto del 75%);

a soli 3,69 euro al mese (sconto del 75%); piano Cloud Startup a soli 9,99 euro al mese (sconto del 50%).

Il piano Premium è indicato per i siti Web personali, il piano Business per le imprese, il piano Cloud Startup per chi cerca maggiori risorse e ottimizzazione.

Inoltre, con ognuno di questi pacchetti otterrai 2 mesi di servizio gratuito. Per aderire a queste offerte, devi sottoscrivere un abbonamento biennale.

Al di là dei costi, quali sono i vantaggi effetti offerti da questo servizio di hosting? Eccoli:

Eccellente supporto: il supporto tecnico è disponibile 24/7, sia via chat che e-mail o telefono. Risponderanno alle tue domande operatori preparati e professionali, che ti aiuteranno a risolvere qualsiasi problema.

Garanzia soddisfatti o rimborsati: se il servizio non soddisfa i tuoi standard, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento potrai richiedere il rimborso totale di quanto speso.

Sicurezza avanzata: avrai a disposizione una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui un sistema di rilevamento, un firewall, il blocco degli attacchi DDoS e un’archiviazione cloud dei backup.

Per concludere, oltre a quanto detto sopra, avrai traffico e spazio di archiviazione illimitati, CDN e SSL gratuiti, bandwidth illimitato e SiteBuilder gratuito. Cosa aspetti? Clicca sul bottone qui sotto e abbonati prima che la promo scada!

