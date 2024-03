Hostinger, soli 2,99 €/mese e crei il tuo sito web con WordPress

Con Hostinger puoi avere tutto quello di cui hai bisogno per il tuo nuovo sito web: grazie ad una promozione speciale puoi acquistare un hosting WordPress che include dominio gratuito, migrazione gratuita del sito e un’assistenza clienti completa con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Hai sempre desiderato avere l’Hosting WordPress gestito più veloce di sempre? Oggi può essere tuo con uno sconto fino al 75%! Il costo che ti viene richiesto è, dunque, di soli 2,99€/mese e 2 mesi extra per te sono gratuiti.

Per andare incontro alle esigenze di diverse tipologie di utenti, Hostinger ti dà l’opportunità di scegliere il piano WordPress gestito più adatto a te. Non perdere altro tempo se vuoi finalmente ottenere prestazioni ottimizzate per il tuo sito web, indipendentemente dal framework.

Hostinger: tanti vantaggi per il tuo sito web

Lo sai che tempi di caricamento più rapidi equivalgono a una migliore esperienza utente ma non solo? Non a caso, tempi più rapidi corrispondono anche ad una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca e a tassi di conversione più elevati.

In più, se decidi di affidarti a Hostinger i vantaggi sono del tutto numerosi. Oltre a migliorare le prestazioni del tuo sito con i web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache, puoi abilitare la cache degli oggetti e ridurre i tempi di risposta del tuo sito fino a tre volte.

Non perdere altro tempo: approfitta subito della promozione che sconta l’abbonamento fino al 75%. Nello specifico, puoi scegliere tra Premium, piano perfetto per siti web personali, a soli 2,99 €/mese +2 mesi gratis; Business, per avanzare di livello con maggiore potenza e funzioni avanzate, a 3,99 €/mese +2 mesi gratis e Cloud Startup, con prestazioni ottimizzate e risorse potenti, a soli 9,99 €/mese + 2 mesi gratis.