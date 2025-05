Hostinger: tutto per il tuo sito web, a partire da 2,99 € al mese

Hosting, dominio e strumenti integrati in un’unica soluzione

Hostinger offre un pacchetto completo per la creazione e gestione di siti web, integrando servizi di hosting ad alte prestazioni, website builder intuitivo e strumenti di sicurezza professionali. Il tutto accessibile anche a chi non ha competenze tecniche.

Le principali caratteristiche dell’offerta comprendono:

Dominio gratuito incluso ( valore 9,99 €)

Website builder di Hostinger con funzionalità drag- and- drop

Certificati SSL illimitati per una navigazione sicura

Migrazione gratuita del sito web esistente

Caselle email incluse per il primo anno

Backup automatici e supporto prioritario

I data center distribuiti in tutto il mondo assicurano tempi di risposta rapidi e stabilità, mentre il sistema di gestione centralizzato consente di tenere sotto controllo ogni aspetto del sito tramite una dashboard facile da usare.

Tre piani pensati per ogni esigenza

La piattaforma propone tre opzioni pensate per utenti con differenti livelli di complessità e ambizione.

Premium – 2,99 €/mese

Ideale per chi desidera creare un sito personale o un piccolo blog. Il piano include hosting per 25 siti web, 25 GB di memoria SSD e strumenti essenziali per iniziare in autonomia.

Business – 3,99 €/mese

Adatto a chi ha bisogno di maggiore potenza e affidabilità. Offre hosting per 50 siti web, 50 GB di memoria NVME, backup giornalieri e supporto WooCommerce Basic per negozi online.

Cloud Startup – 7,99 €/mese

Pensato per progetti più ambiziosi o ad alto traffico. Consente di ospitare fino a 100 siti web con 100 GB di memoria NVME, backup giornalieri, WooCommerce Standard e un livello superiore di performance.

Tutti i piani includono supporto prioritario, migrazione gratuita del sito e dominio incluso. Per conoscere tutte le offerte di Hostinger clicca qui