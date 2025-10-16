 Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Hostinger offre un website builder dotato di funzionalità AI per creare il tuo sito in pochi clic e minuti. Ora è in sconto del 75%.
Informatica Cloud & Hosting
Se stai cercando di capire come realizzare un sito web professionale in autonomia, senza rivolgerti a programmatori, devi sapere che Hostinger è lo strumento giusto.

Questo tool offre un website builder con funzioni di intelligenza artificiale, in grado di trasformare le tue idee e indicazioni in un portale online. In questo momento i piani di Hostinger sono scontati fino al 75%: andiamo a scoprire nel dettaglio cosa includono.

Con l’AI di Hostinger il tuo sito web è online in pochi minuti

La grande novità di Hostinger è l’integrazione dell’AI: basta semplicemente chattare con l’assistente chatbot per generare design, testi, immagini e persino ottimizzazione SEO del tuo sito. Una volta creato ciò di cui hai bisogno, mediante l’editor drag-and-drop potrai trascinare tutti gli elementi nella posizione che preferisci, così da creare un blog, sito personale/aziendale o e-commerce senza difficoltà.

Altra importante funzionalità è la migrazione gratuita: se hai già un sito e vuoi trasferirlo su Hostinger, questa operazione è gratis. Il procedimento si fa in una ventina di minuti, senza downtime. Da menzionare infine anche il dominio free.

I pacchetti offerti da Hostinger sono tre:

  • Premium (75% di sconto, 2,99 euro/mese), ideale per iniziare;
  • Business (73% di sconto, 3,99 euro/mese), perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati;
  • Cloud Startup (69% di sconto, 7,99 euro/mese), pensato per gestire progetti complessi e con elevato traffico.

Tutti i piani mettono a disposizione anche certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione DDoS, oltre a data center distribuiti in tutto il mondo.

Ribadiamo la promo del momento: sconti fino al 75%, tre mesi gratis extra inclusi e prezzi a partire da 2,99€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

16 ott 2025
