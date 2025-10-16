Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Se stai cercando di capire come realizzare un sito web professionale in autonomia, senza rivolgerti a programmatori, devi sapere che Hostinger è lo strumento giusto.

Questo tool offre un website builder con funzioni di intelligenza artificiale, in grado di trasformare le tue idee e indicazioni in un portale online. In questo momento i piani di Hostinger sono scontati fino al 75%: andiamo a scoprire nel dettaglio cosa includono.

Con l’AI di Hostinger il tuo sito web è online in pochi minuti

La grande novità di Hostinger è l’integrazione dell’AI: basta semplicemente chattare con l’assistente chatbot per generare design, testi, immagini e persino ottimizzazione SEO del tuo sito. Una volta creato ciò di cui hai bisogno, mediante l’editor drag-and-drop potrai trascinare tutti gli elementi nella posizione che preferisci, così da creare un blog, sito personale/aziendale o e-commerce senza difficoltà.

Altra importante funzionalità è la migrazione gratuita: se hai già un sito e vuoi trasferirlo su Hostinger, questa operazione è gratis. Il procedimento si fa in una ventina di minuti, senza downtime. Da menzionare infine anche il dominio free.

I pacchetti offerti da Hostinger sono tre:

Premium (75% di sconto, 2,99 euro/mese) , ideale per iniziare;

, ideale per iniziare; Business (73% di sconto, 3,99 euro/mese) , perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati;

, perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati; Cloud Startup (69% di sconto, 7,99 euro/mese), pensato per gestire progetti complessi e con elevato traffico.

Tutti i piani mettono a disposizione anche certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione DDoS, oltre a data center distribuiti in tutto il mondo.

Ribadiamo la promo del momento: sconti fino al 75%, tre mesi gratis extra inclusi e prezzi a partire da 2,99€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito di Hostinger.