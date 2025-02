Hot Tub: prima app porno per iOS in Europa

Hot Tub è la prima app per adulti disponibile per iOS in Europa. Può essere scaricata da AltStore PAL, lo store alternativo che può essere installato grazie al Digital Markets Act. Apple ha apertamente accusato la legge europea di favorire questo tipo di contenuti.

Apple non ha nessuna responsabilità

Hot Tub permette di accedere ai contenuti di molti siti per adulti, eliminando inserzioni pubblicitarie, pop-up e tracker. Simili app sono vietate dalle linee guida di Apple. Gli utenti europei possono aggirare le restrizioni scaricando l’app da AltStore PAL.

Lo sviluppatore dello store alternativo (Riley Testut) ha sottolineato che l’app ha superato la revisione di Apple. L’azienda di Cupertino controlla se le app distribuite in Europa tramite AltStore PAL rispettano i requisiti minimi in termini di sicurezza e privacy. Apple avverte che le app pubblicate su store alternativi possono includere pornografia, incitamento all’odio, armi, alcool e droghe.

L’azienda di Cupertino ha dichiarato di non avere nessuna responsabilità, in quanto è costretta a rispettare il Digital Markets Act in Europa:

Siamo profondamente preoccupati per i rischi che le app porno hardcore di questo tipo creano agli utenti dell’UE, in particolare i bambini. Questa app e altre simili mineranno la fiducia dei consumatori e la loro sicurezza nel nostro ecosistema, sul quale abbiamo lavorato per più di un decennio per renderlo il migliore al mondo. Contrariamente alle false dichiarazioni rilasciate dallo sviluppatore del marketplace, non approviamo certamente questa app e non la offriremmo mai nel nostro App Store. La verità è che la Commissione Europea ci obbliga alla distribuzione da parte di operatori di marketplace come AltStore ed Epic, che potrebbero non condividere le nostre preoccupazioni per la sicurezza degli utenti.

Apple tira in ballo Epic Games perché ha investito in AltStore (ciò ha permesso di eliminare l’abbonamento). Il CEO Tim Sweeney ha scritto su X che su Epic Games Store non ci sono e mai ci saranno app porno. Ha inoltre aggiunto che su App Store ci sono le app di Reddit, Discord e X, dove gli utenti possono trovare facilmente contenuti pornografici.