House of the Dragon 2 episodio 3: ecco le anticipazioni (no spoiler)

House of the Dragon 2 è l'acclamata serie TV che racconta della guerra civile dei Targaryen con un salto nel passato di 200 anni, prima degli eventi raccontati ne "Il trono di spade". Oggi siamo già alla seconda stagione ed è pronto ad arrivare il terzo episodio.

House of the Dragon 2: tutto quello che puoi sapere sull’episodio 3

Dopo aver guardato il trailer possiamo anticiparti che il terzo episodio darà davvero potente. Le due fazioni necessariamente saranno costrette a pagare le conseguenze delle loro scelte e non sarà certo facile. Inoltre, Daemon, che se n’è andato via mentendo, continuerà il suo viaggio da solo. La guerra dei draghi diventa sempre più inevitabile. Nel frattempo su tutta la trama del terzo episodio incombe il detto della prima regina Targaryen:

Quando i draghi volavano in guerra… tutto bruciava. Non voglio regnare su un regno di cenere e ossa.