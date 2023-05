HP blocca le stampanti OfficeJet con un aggiornamento

HP è stata più volte criticata per la sua pratica scorretta in relazione alle cartucce delle stampanti a getto d’inchiostro (recentemente ha rilasciato un aggiornamento che impedisce l’uso di cartucce non originali). Da alcune settimane è stato segnalato un altro problema. Il produttore statunitense ha distribuito un firmware che blocca completamente alcune stampanti OfficeJet.

Blue Screen of Death sulle stampanti HP

Il problema è stato segnalato da molti utenti che si trovano in vari paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, Francia, Polonia, Olanda, Germania). All’inizio del mese, HP ha distribuito un aggiornamento firmware che ha bloccato irreversibilmente le stampanti OfficeJet della serie 902x, tra cui OfficeJet Pro 9022e, OfficeJet Pro 9025e, OfficeJet Pro 9020e All-in-One e OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

Il nuovo firmware è stato scaricato e installato automaticamente dalle stampanti, ma qualcosa è andato storto. Gli utenti hanno visto apparire sul display una schermata blu con il codice di errore 83C0000B. Il problema non può essere risolto facilmente, dato che la procedura di hard reset (ripristino delle impostazioni di fabbrica) richiede l’uso del touchscreen.

Un utente francese ha contattato l’assistenza di HP, ma non è stata fornita nessuna soluzione. Il produttore ha promesso il rilascio di un fix per il problema che interessa un “numero limitato di stampanti OfficeJet 9020e“. Alcuni utenti fanno giustamente notare che non è possibile installare un nuovo firmware se la stampante non si accende più.

Il consiglio è quello di non collegare la stampante ad Internet. Se la stampante bloccata è ancora in garanza, la soluzione migliore è restituirla al fornitore e chiedere il rimborso, come hanno già fatto alcuni utenti.