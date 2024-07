HP Chromebook 15a: un AFFARE da non perdere su Amazon (-33%)

L’HP Chromebook 15a-na0000sl rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo all’avanguardia, oggi disponibile con uno sconto del 33% su Amazon. Con il sistema operativo ChromeOS di Google, questo notebook è progettato per offrire un’esperienza di utilizzo veloce, efficace e sicura.

Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 449,99 euro.

HP Chromebook 15a: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di un processore Intel Celeron N4500, il Chromebook assicura un basso consumo energetico senza compromettere la potenza, raggiungendo una frequenza fino a 2,8 GHz. Con 8GB di memoria LPDDR4 a 2933 MHz e un’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC, l’avvio è istantaneo e le operazioni quotidiane risultano fluide e rapide.

Il display da 15,6″ offre una risoluzione HD di 1366x768p, con un ampio angolo di visione a 178°, antiriflesso e una luminosità di 250 nits. La combinazione di queste caratteristiche assicura una visione chiara e confortevole, perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Inoltre, il design micro-edge minimizza i bordi, massimizzando l’area di visualizzazione.

Il comfort nella digitazione è garantito dalla tastiera full size in colorazione argento satinato, che si abbina perfettamente alle linee grigio minerale del case. Con una corsa dei tasti di 1,5 mm, digitare diventa un’esperienza piacevole e produttiva.

L’autonomia del Chromebook HP è un altro dei suoi punti di forza, con una durata fino a 11 ore e 30 minuti. La funzionalità HP Fast Charge permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Il design elegante con chassis argento e coperchio rose gold, insieme alla tastiera in plastica riciclata, testimonia un’attenzione particolare anche all’ambiente. Le porte disponibili, tra cui 2 USB Type-C e 1 USB 3.0, offrono versatilità per connettere vari dispositivi.

Con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,81 cm, l’HP Chromebook 15a-na0000sl è leggero e facilmente trasportabile. Approfitta subito di questa straordinaria offerta su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, prima che sia troppo tardi.