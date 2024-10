Chromebook touch e convertibile a 249€: TUTTO VERO, è HP

HP Chromebook x360 14a al prezzo di soli 249 euro è un’occasione da cogliere al volo. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Con il suo design convertibile, che all’occorrenza può assumere diverse modalità di utilizzo, è perfetto per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero, ma può tornare utile anche per gestire le operazioni della produttività quotidiana come l’editing dei documenti e la posta elettronica.

HP Chromebook x360 14a: le specifiche tecniche

Riportiamo qui sotto le specifiche tecniche integrate, rimandando alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli. Lato software, il notebook si basa sul sistema operativo ChromeOS di Google con accesso alla piattaforma Play Store per il download e l’installazione delle applicazioni Android.

Display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam HD con microfono, altoparlanti;

porte USB Type-A e USB-C e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

Al prezzo finale di soli 249 euro, HP Chromebook x360 14a è un affare da cogliere al volo. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.

Non è tutto: con l’acquisto riceverai l’accesso per un anno a 100 GB sul cloud di Google One in cui salvare i tuoi file, senza alcuna spesa aggiuntiva.