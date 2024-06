HP Chromebook x360 14a, ChromeOS touch: risparmia 100€

Risparmia 100 euro sul prezzo del listino ufficiale e metti sulla scrivania HP Chromebook x360 14a, il notebook che all’occorrenza può trasformarsi in un grande tablet. Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: il forte sconto è applicato direttamente da Amazon, non devi far altro che metterlo nel carrello per cogliere al volo l’occasione.

L’offerta di Amazon su HP Chromebook x360 14a

Lato software, il sistema operativo è ChromeOS costantemente aggiornato da Google, con accesso alla piattaforma Play Store per il download e l’installazione delle applicazioni Android. Per quanto riguarda invece il comparto hardware, di seguito proponiamo un riepilogo con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità.

Display touch Full HD da 14 pollici;

processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna;

webcam HD, Wi-Fi e Bluetooth;

porte USB Type-A e USB-C, jack audio e batteria con autonomia elevata.

Al prezzo finale di soli 299 euro, HP Chromebook x360 14a è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un notebook touchscreen versatile, da destinare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni al massimo se effettui subito l’ordine. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di allungare le mani sul portatile lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.