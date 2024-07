SCONTO 200€ per HP Laptop 17: il desktop replacement perfetto

HP Laptop 17 non è un notebook come tutti gli altri e lo si può intuire già dal nome: è un desktop replacement a tutti gli effetti. Il portatile, che oggi puoi trovare in sconto di 200 euro su Amazon, è perfetto per la produttività sia in ufficio che a casa e in movimento, grazie al suo schermo dalla diagonale generosa e al suo comparto hardware in grado di sprigionare una notevole potenza di calcolo. Approfitta dell’offerta in corso e non lasciartelo sfuggire.

HP Laptop 17: le specifiche tecniche del portatile

Partiamo dal sistema operativo: c’è Windows 11 Home preinstallato, con licenza ufficiale. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda completa per saperne di più.

Display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS;

processore Intel Core i7-1255U con chip grafico Intel Iris Xe;

16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5;

webcam con microfono, altoparlanti;

due porte USB Type-A, una USB-C, uscita video HDMI e jack;

batteria con autonomia elevata.

Con lo sconto di 200 euro applicato in automatico, oggi HP Laptop 17 può essere tuo al prezzo finale di 699 euro (invece di 899 euro come da listino). Non è un portatile per tutti, ma se quello che stai cercando è un desktop replacement, si tratta senza dubbio della scelta giusta.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, che assicura inoltre la consegna gratuita direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento. Non perdere l’occasione e mettilo sulla scrivania.