HP svela Spectre Foldable e Envy Move All-in-One PC

Durante l’evento Imagine 2023, HP ha svelato diversi prodotti e soluzioni per l’utenza business e consumer, tra cui Spectre Foldable PC e Envy Move All-in-One PC. Il primo, già annunciato a metà settembre, è un notebook con schermo pieghevole da 17 pollici. Il secondo è invece un diretto concorrente dell’Apple iMac da 24 pollici. Al momento non è previsto l’arrivo in Europa.

HP Spectre Foldable PC

Lo Spectre Foldable PC viene definito un dispositivo 3-in-1 perché può essere usato come notebook, desktop e tablet, grazie allo schermo OLED pieghevole da 17,1 pollici (2500×1920 pixel), il cavalletto posteriore, la tastiera Bluetooth staccabile e la stilo ricaricabile in dotazione. Il telaio è in lega di magnesio.

Queste sono le principali specifiche: processore Intel Core i7-1250U (10 core con frequenza massima di 4,7 GHz), 16 GB di RAM LPDDR5-5200, SSD PCIe 4 da 1 TB, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), webcam IR da 5 megapixel, quattro altoparlanti e batteria da 94,3 Wh che offre un’autonomia di 12,5 ore.

Lo Spectre Foldable PC è già disponibile negli Stati Uniti. Arriverà anche in altri paesi nei prossimi giorni, tra i quali non figura l’Italia. Il prezzo base è 4.999,99 dollari.

HP Envy Move All-in-One PC

Il nuovo Envy Move All-in-One PC ha uno schermo da 23,8 pollici (2560×1440 pixel) e integra il processore Intel Core i5-1335U. La parola “Move” nel nome indica che può essere facilmente spostato da una stanza all’altra utilizzando la maniglia sul retro.

Queste solo le altre specifiche hardware: 8/16 GB di RAM, SSD da 512 GB o 1 TB, webcam da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, uscita HDMI, due porte USB (Type-A e Type-C), due slot M.2, tastiera e mouse wireless. Il prezzo base è 899,99 dollari.