HP risolve un grave bug del suo Support Assistant

HP Support Assistant è il software preinstallato dal produttore su tutti i suoi computer desktop e laptop (inclusi quelli del brand Omen), utile per mantenere efficiente il dispositivo cercando automaticamente gli aggiornamenti e fornendo strumenti adatti alla risoluzione dei problemi riscontrati. Il tool riceve oggi un update da installare non appena possibile: va a correggere un grave bug che può mettere a repentaglio la sicurezza del PC.

Aggiornare subito HP Support Assistant

Il bollettino diramato fa riferimento a una vulnerabilità appena scoperta dai ricercatori di Secure D, identificata come CVE-2022-38395. Si tratta di una falla piuttosto severa, alla quale è stato assegnato un rating pari a 8,2/10. Se forzata, attraverso la tecnica del DLL Hijacking, permette potenzialmente ai malintenzionati di ottenere privilegi elevati per l’accesso alle componenti critiche del sistema. Come sempre accade in questi casi, i dettagli non sono stati rivelati per evitare abusi.

Il consiglio, per tutti coloro in possesso di un computer HP, è quello di effettuare l’aggiornamento il prima possibile. Nel filmato qui sotto le istruzioni da seguire per la procedura di installazione o di update del software.

Sono queste le funzionalità offerte da Support Assistant, stando a quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

correzioni automatiche e risoluzione dei problemi;

supporto personalizzato;

aggiornamenti automatici.

Un altro consiglio utile per mantenere sempre protetto il proprio PC e i dati in esso contenuti è quello di affidarsi a un antivirus affidabile. Oggi la soluzione Norton AntiVirus Plus è in sconto del 42%. Tiene lontane le minacce informatiche di ogni tipo, inclusi malware e ransomware. Integra inoltre un password manager, un firewall e la possibilità di effettuare il backup dei file sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.